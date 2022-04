Vitamine: in tanti ne fanno scorta ma facciamo attenzione

Vediamo meglio insieme che cosa può succedere se esageriamo con il quantitativo di vitamine che prendiamo pensando che fanno bene.

Le vitamine fanno bene perchè aiutano il nostro organismo in tantissimi passaggi fondamentali e per questo molte persone le integrano con dei medicinali.

Ovviamente non è sempre possibile farlo solamente con la nostra alimentazione, per quanto questa possa essere varia.

Le vitamine possono aiutare, poi anche la nostra bellezza, come quelle che sono importanti per i capelli e per la nostra pelle.

Vitamine: lo sai che possono far male?

Ma sapevate che un eccesso può essere dannoso per il nostro fisico? Cerchiamo di capire meglio insieme.

Non tutti sanno, infatti che ci potrebbero essere delle controindicazioni se esageriamo, come poi in tutte le cose, bisogna sempre avere un certo equilibrio.

Ad esempio se esageriamo con la Vitamina A possiamo creare dei malfunzionamenti nel nostro corpo.

Ad esempio un eccesso di retinolo si potrebbe depositare nel nostro fegato e quindi creare problemi di ipervitaminosi.

Nei casi poi più grazi anche complessi che riguardano sia il fegato che la milza, quindi chiedete sempre prima al vostro medico curante qual’è il giusto quantitativo che potete prendere, e non fate mai da soli.

Un’altra vitamina, di cuoi parliamo oggi è la E che potrebbe concentrarsi in modo eccessivo nel nostro sangue.

Aumentando quindi la pressione sanguigna e portando all’ipertensione, anche se questa situazione è molto rara.

Chi ha problemi con la propria tiroide, poi è sconsigliato avere livelli troppo alti di questa vitamina, perchè si può creare una riduzione degli ormoni di questa ghiandola.

Possiamo avere dei segnali che ci invia il nostro corpo come stanchezza diffusa, oppure vomito o nausea.

Ma come ci possiamo accorgere se c’è un livello troppo alto di vitamine? Ovviamente è sempre il nostro medico che ci prescrive degli esami del sangue per indagare la fonte del nostro problema.

Ovviamente è sempre bene fare un controllo generale una volta all’anno per stare tranquilli ed eventualmente prendere ogni problema per tempo.

Quindi prima di iniziare a prendere le vitamine con l’arrivo della bella stagione, chiedete sempre consiglio al vostro medico curante che vi saprà indicare la soluzione migliore per voi.

Quando si parla di salute non decidete mai di fare nulla da soli, perchè una cosa che va bene, magari ad un’amica a noi può causare problemi, mi raccomando!