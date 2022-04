Focaccia ligure: veloce e super morbida

Vediamo insieme un piatto buonissimo che possiamo utilizzare come focaccia vera e propria oppure come ottimo pane.

Come sappiamo pane, pizza, focacce, sono un cibo che mangiano tutti, grandi e piccini e se fosse possibile ci farebbero anche colazione.

Ma non sempre abbiamo a disposizione questo prodotto già pronto, quindi vediamo insieme come possiamo preparare un’ottima focaccia ligure.

Per chi non l’avesse mai mangiate consigliamo assolutamente di provare l’originale in terra ligure, perchè la nostra è molto buona, ma la loro è imbattibile!

Focaccia ligure: veloce e buona

Non ci vogliono nemmeno troppi ingredienti o troppo tempo per preparala, quindi vediamo insieme la lista della spesa:

500 g di farina

300 gr di acqua tiepida

una busta di lievito di birra disidratato

30 gr di olio extravergine

cucchiaino di miele

10 gr di sale fine

Per la salamoia ci occorrono:

100 ml di acqua

2 cucchiai di olio

2 pizzichi di sale fine abbondanti

1 cucchiaio di sale grosso

E adesso iniziamo ad impastare per creare questa bontà, iniziando con l’unire la farina ed il lievito.

Poi aggiungiamo l’acqua tiepida, l’olio ed il miele e continuiamo ad impastare con un cucchiaio facendo dei movimenti ben precisi, ovvero dall’interno verso l’esterno.

Quando tutta l’acqua è stata assorbita, mettiamo il sale ed impastiamo per circa 10 minuti, se possibile a mano, altrimenti con il nostro robot da cucina.

Adesso mettiamo il nostro impasto in un contenitore capiente che abbiamo prima oliato e lo facciamo lievitare, coprendolo per circa 1 ora.

Poi ovviamente dipende sempre dal tempo, se ci vuole un po’ di più prima che raddobbi o anche meno.

Adesso prendiamo la nostra teglia e ci mettiamo la nostra carta da forno oppure un po’ di olio.

Prendiamo l’impasto e lo lavoriamo facendolo non troppo sottile e poi lo arrotoliamo su se stesso.

Una volta creata la palla la lasciamo lievitare ancora per circa 30 minuti, passato questo tempo la stendiamo con le nostre mani e facciamo dei buchetti.

In un contenitore uniamo un po’ di olio e di acqua per la nostra salamoia e la versiamo sopra in modo che entri bene nei buchi che abbiamo creato.

Facciamo riposare nuovamente la nostra super focaccia ligure per altri 30 minuti e poi mettiamo un po’ di sale grosso prima di cuocere, a forno già caldo a 220 gradi per circa 15 minuti.

Quando sfornerete questa bontà fate attenzione a non bruciarvi per volerla assaggiare e mangiare subito perchè è davvero buonissima.