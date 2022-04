Clarissa Selassié preoccupata per la sorella, sta male: ecco le parole di Clary a tutti i suoi fan, subito molto tristi.

Il Grande Fratello Vip 6 ha indubbiamente lanciato le tre sorelle Selassié, che hanno trionfato sotto tutti i punti di vista; Jessica si è aggiudicata la vittoria finale, con Clarissa e Lulù che si sono messe in mostra e, quest’ultima, ha anche avuto la fortuna di incontrare l’amore.

I fan sono molto affezionati alle tre princess, tanto che delle recenti parole di Clarissa sui social hanno destato la preoccupazione di tutti; pare che Lulù sia stata poco bene.

Clarissa Selassié preoccupata per la sorella, sta male: cosa succede a Lulù?

Nelle scorse ore, Clarissa ha pubblicato un post sulle storie del suo profilo Instagram per scusarsi della poca presenza sui social; come si è potuto leggere, il motivo è da trovare nelle condizioni di salute di Lulù.

La Selassié infatti si è scusata per la poca attività su Instagram, dicendo come le sorelle abbiano deciso di passare del tempo con Lulù, non in condizione di stare sui social.

Clarissa ha comunque subito tranquillato tutti, dicendo come non si trattasse di nulla di grave: “Non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera. Vi amo grazie di tutto” ha scritto la princess, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti.

Insomma, il malessere di Lulù è stato passeggero e dunque tutti i fan, che l’adorano, possono tornare a stare tranquilli; la stessa Clarissa, di recente, ha elogiato la sorella dicendo come sia sempre in grado di tirare fuori un sorriso anche nei momenti no.

Lulù, intanto, sta sicuramente vivendo al massimo la sua meravigliosa storia d’amore con Manuel Bortuzzo, nata proprio all’interno della casa di Cinecittà; dopo un allontanamento nei mesi iniziali del reality show, la coppia è tornata più solida che mai e i due sembrano proprio essere innamoratissimi, tanto che pare siano andati anche a convivere.

Che arrivino presto le nozze fra Lulù e Manuel? I fan ci sperano, visto il bene che vogliono ad entrambi gli ex-gieffini.