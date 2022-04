Vitamine e carenza: puoi avere questi problemi sul viso

Un’eventuale carenza vitaminica può provocare diverse conseguenze, il primo a mostrare i segni è proprio il nostro viso.

L’alimentazione è fondamentale e qualunque medico che si rispetti – di fronte ad una sintomatologia particolare – si informerà riguardo il vostro regime alimentare. Questo perché gran parte delle patologie possono nascere di fronte a delle carenze vitaminiche e ad uno stile di vita irregolare. Il momento del pasto deve essere visto come occasione per fornire al corpo la giusta quantità di sostanze benefiche per affrontare la giornata.

Vitamine, fibre, sali minerali – sono tutti elementi fondamentali; essi rappresentano il nutrimento necessario per il corretto funzionamento del nostro organismo. La carenze non vanno mai sottovalutate, in quanto – se non sopperite – possono portare a patologie molto più gravi. I primi segni di carenza vitaminica si possono riscontrare nel nostro aspetto. Vediamo insieme i segni inconfondibili.

Carenze vitaminiche: i segni inconfondibili sul viso

Gengive sensibili : parliamo principalmente di carenza di vitamina C , in questo caso i sintomi più comuni si riassumono in debolezza, suscettibilità e rischio di ferite e lacerazioni . Per questo motivo, di fronte ad una carenza, basta spazzolarsi i denti in modo intenso per far sanguinare le gengive.

: parliamo principalmente di carenza di , in questo caso i sintomi più comuni si riassumono in debolezza, suscettibilità e . Per questo motivo, di fronte ad una carenza, basta spazzolarsi i denti in modo intenso per far sanguinare le gengive. Pallore della pelle : la principale responsabile in questo caso è la vitamina B12 , assumibile grazie al consumo di alimenti di origine animale. Di conseguenza, chiunque segua una dieta vegetariana o vegana , deve integrarla attraverso l’assunzione di opportuni integratori. La carenza di B12 infatti può provocare conseguenze gravi come demenza, dolore nervoso e paralisi.

: la principale responsabile in questo caso è la , assumibile grazie al consumo di alimenti di origine animale. Di conseguenza, chiunque segua , deve integrarla attraverso l’assunzione di opportuni integratori. La carenza di B12 infatti può provocare conseguenze gravi come demenza, dolore nervoso e paralisi. Capelli secchi: per quanto riguarda i capelli secchi, così come la fragilità delle unghie, parliamo di carenza di biotina. In questo caso è utile consumare uova, soia, fagioli, pomodori e avena – tutti alimenti che contengono una sostanziosa quantità di questa sostanza.