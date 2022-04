Amici 2022: la Celentano accende la miccia tra le due

Amici 21: Alessandra Celentano vuole una sfida tra Carola e Serena. Come l’ha presa la ballerina di Raimondo Todaro?

Questo sabato andrà in onda una nuova puntata di Amici 21. Ci saranno nuove sfide dove i ragazzi si affronteranno ed uno di loro dovrà abbandonare il talent.

Nella puntata del daytime andata in onda nei giorni scorsi, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida nei confronti di Serena.

Sabato sera, quindi, vedremo una sfida tra Carola e l’allieva del maestro Raimondo Todaro. Ma proprio quest’ultima non l’ha presa molto bene.

La conduttrice Maria De Filippi ha chiesto a Carola se questo guanto di sfida fosse equo oppure no. Ma ha cercato in ogni modo di raggirare la domanda, fino a quando Serena non le ha detto che non stava rispondendo alla domanda delle De Filippi.

La Celentano ha dato da eseguire una coreografia che starebbe nelle corde più alla sua allieva che non a Serena, trattandosi di classico e neoclassico.

Anche Carola non trova facile questo balletto, dato che dovrà indossare su un piede una scarpa da ginnastica e sull’altro una punta.

Amici 21: nuovo guanto di sfida, la reazione di Serena

Tra le due c’è stato un piccolo scontro, dato che per Serena questa coreografia sarebbe molto più adatta a Carola che a lei.

Alla fine, stanca di tutto, l’allieva del maestro Todaro è scoppiata in lacrime. La conduttrice ha cercato di parlare con lei e farsi dire cosa la turbava tanto.

Ancora un po’ scossa, Serena ha rivelato di essere stanca di fare tutti questi guanti di sfida, soprattutto perché “vedo una cosa cattiva, è cattiva nei miei confronti”.

Rispetta molto poi la maestra Celentano e ha anche detto che in questi mesi lei le ha insegnato molto. Ma non quando lancia questi guanti di sfida.

E poi ha anche aggiunto “Basta dire la cosa del fisico, mi ha fatto una testa tanta. A tutti l’ha fatta. La reputo una maestra con la ‘M’ maiuscola, ma quando mi dice le cose del fisico mi cadono le braccia. Sono proprio stanca, basta”.

Cosa succederà nella prossima puntata di Amici 21? Ricordiamo l’appuntamento del talent è per sabato in prima serata su Canale 5.