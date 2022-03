Amici 21: gli allievi sono indisciplinati,Maria è costretta ad intervenire

Amici 21: nel daytime di ieri sono stati presi alcuni provvedimenti nei confronti degli alunni del talent condotto da Maria De Filippi.

Dopo il comportamento di alcuni allievi del talent di Mediaset, Amici 21, sono stati presi alcuni provvedimenti disciplinari. Cosa è successo?

La conduttrice del programma, Maria De Filippi, si è collegata con i ragazzi della scuola per comunicare loro un provvedimento disciplinare.

Dopo che Nunzio aveva mandato un’e-mail alla sua famiglia quando in realtà non avrebbe potuto, è stato richiamato ed ai ragazzi è stato detto di utilizzare i social solo in orari precisi.

Ma evidentemente, questo provvedimento non è stato ascoltato da alcuni di loro. In particolar modo stiamo parlando di Alex e Sissi.

Per questo motivo la De Filippi è dovuta intervenire per dare loro una “punizione”. Infatti, è stata presa la decisione di levare tutti i computer dalla casetta.

Inoltre, ha anche affermato che nessuno della produzione vuole e deve fare “l’ispettore o il poliziotto” e controllarli in ogni momento.

Amici 21: provvedimento disciplinare per i ragazzi

Secondo la conduttrice dovrebbero controllarsi da soli, dovrebbero essere più responsabili sulle “regole che danno”.

E poi Queen Mary ha mostrato il video in cui Alex e Sissi hanno utilizzato il computer quando non dovevano. Mentre Sissi ha utilizzato i social fuori orario, Alex ha fatto ben altro.

Infatti, il ragazzo ha visto il daytime di Amici, ma la produzione lo vieta, in quanto potrebbero essere influenzati. Non dovrebbero comunicare con le persone che si trovano al di fuori e non dovrebbero utilizzare i social. Ma l’allievo di Lorella Cuccarini ha fatto tutto questo, mettendo tutti i ragazzi quindi nei guai.

Infatti, ora che non possono utilizzare i loro dispositivi elettronici per tutti gli allievi potrebbe essere un problema dato che li utilizzano sia per la musica che per vedere i video dei balletti e quindi perfezionarli.

Mentre Sissi ha chiesto, però, subito scusa, la stessa cosa non vale per Alex che si è giustificato più volte. Ma è stato Nunzio che gli ha detto di non dire nulla dato che avrebbe peggiorato la situazione. Ed è proprio lui quello che c’è rimasto più male, dato che Alex sembra essere stato un po’ incoerente.

Avete visto il daytime di Amici 21? Da che parte state?