Milly Carlucci: ecco cosa succederà ai suoi programmi

Brutte notizie per la nota conduttrice Milly Carlucci: a quanto pare, succederà qualcosa ai suoi programmi televisivi.

Potremmo considerare Milly Carlucci la regina della Rai, quanto Maria De Filippi sia la regina di Mediaset. Eppure, sembra che i vertici della rete pubblica stiano pensando di modificare i palinsesti del prossimo autunno, ostacolando in un certo senso la carriera dell’iconica Milly. I due programmi entrati nel mirino della Rai, sembra siano Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. La ragione di questo cambio di rotta, risiede nei prossimi Mondiali di Calcio, i quali dovrebbero iniziare il 21 novembre, per poi concludersi il 18 dicembre. Cosa comporta questo? Generalmente, la nostra Milly ci fa compagnia con Ballando con le stelle durante l’autunno, per poi tornare tra febbraio e marzo con Il cantante mascherato. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare in pochissimo tempo. Vediamo insieme i dettagli.

Milly Carlucci dovrà rinunciare ad un suo programma

Il noto programma di Ballando con le stelle ha la capacità di conquistare da anni l’attenzione del pubblico italiano. Stiamo parlando in questo caso di più di 4 milioni di telespettatori a serata. Sostanzialmente, la trasmissione di Milly Carlucci può essere considerata un sempreverde dei prodotti Rai. Dato il suo successo, i vertici possono pensare di rinunciarvi? Ovviamente no. Tuttavia, tra novembre e dicembre ci saranno i Mondiali di Calcio 2022; per questo motivo, sembra che la Rai stia pensando di mandare in onda Ballando con le stelle subito dopo il Festival di Sanremo, rinunciando alla programmazione de’ Il cantante mascherato.

La rinuncia a Il cantante mascherato non preoccupa particolarmente i vertici Rai: il programma condotto da Milly Carlucci infatti non è protagonista dello share. Generalmente, la programmazione conquista meno di 3 milioni di telespettatori e – come se non bastasse – risulta ampiamente criticato da moltissimi utenti web. Alcuni si annoiano durante la puntata, altri invece sono stufi di vedere “sempre le stesse facce”. Insomma, sembra che questa sarà l’ultima edizione del programma che vede protagoniste le nostre star mascherate. La finale è prevista per il primo di aprile: sarà forse l’ultima? Staremo a vedere.