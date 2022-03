Regina Elisabetta, le sue condizioni peggiorano secondo quanto riportato da alcune testate; ecco come starebbe la sovrana inglese.

Regnante più longeva di sempre nel suo paese, la regina Elisabetta è davvero amatissima dal popolo britannico, e non solo; tutto il mondo ormai la stima e ne ammira le qualità, oltre che la tempra.

Stando a quanto riportato da alcune testate però, le condizioni di salute della sovrana non sarebbero al momento buone; ecco cosa le succede secondo alcuni giornalisti.

Regina Elisabetta, le sue condizioni peggiorano secondo alcune notizie

95enne, la regina Elisabetta secondo alcuni sembra stia cominciando a sentire il peso e le fatiche dell’età, nonostante abbia portato sempre avanti con tenacia, determinazione e competenza, nonché senso dell’onore e del dovere, le funzioni da sovrana.

Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano (riportato da diverse testate britanniche), la regina britannica non starebbe molto bene, tanto da essere costretta a rivedere i suoi impegni; l’articolo riporta infatti come lo stesso portavoce di Buckingham Palace abbia comunicato la rivisitazione dell’agenda degli impegni reali.

Secondo alcuni, la regina potrebbe anche essere assente all’attesissimo Giubileo di Platino, dove si festeggeranno i suoi 70 anni di trono; un evento davvero importante per tutto il paese, tanto da essere infatti considerato festa nazionale.

Ci sono poi anche dubbi su una sua presenza alla messa in memoria del suo defunto marito, il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile di un anno fa; come riporta il Daily Mail, la regina sarebbe al momento costretta a spostarsi in sedia a rotelle e non vuole che l’ultimo ricordo che i suoi sudditi hanno di lei sia così, come successo per la sorella Margaret.

Anche l’attore Christopher Biggins, al GB News, si è detto d’accordo con questa ipotesi, aggiungendo come la regina sia una donna fiera e orgogliosa e non vuole farsi vedere così; Biggins, molto triste per quanto sta succedendo, ha elogiato la regina definendola una donna meravigliosa, augurandosi di vederla comunque festeggiare col suo popolo i 70 anni di trono nel prossimo giugno.