Paradiso delle Signore: Ludovica fa spaventare tutto il circolo

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda una nuova puntata della nostra amata soap opera della Rai.

Anche oggi, 24 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

In questo momento tutti gli occhi sono puntati su Stefania dopo che ha scoperto che la mamma è Gloria.

Ma cerchiamo di capire che sviluppi particolari ci saranno oggi, anche con Ezio e con Gemma.

Ludovica mette tutti in ansia

Quest’ultima si è infatti messa al fianco di Gloria, riuscendo insieme a far incontrare Stefania con il padre Ezio.

Il loro incontro sarà molto dolce ed emozionante e la Venere, una volta finito, andrà a raccontare tutta la sua gioia a Marco.

Stefania, non riesce però a raccontare tutto alla madre, ed insiste nel dire che con lei non vuole avere nulla a che fare.

Per quanto riguarda Ludovica, è a pranzo con Ferdinando per questioni lavorative, ma un amico di lui non ha capito, o meglio ha frainteso il rapporto che c’è tra di loro.

La giovane ha capito che il rapporto che si è instaurato con l’uomo sta dando adito a voci e a farne le spese è il povero fidanzato Marcello.

Che per la prima volta è geloso della donna e la Brancia dovrà assolutamente trovare un modo per sistemare questa situazione che si è creata.

Decide quindi di arrivare al circolo sotto braccio al Barbieri per far capire a tutti chi è il suo unico e vero amore.

Passando per Dante e Vittorio sono sempre di più ai ferri corti, anche perchè il primo ha completamente distrutto la reputazione del Conti.

Il direttore del Paradiso vuole impedire a tutti i costi che gli rovini la reputazione e gli metterà i bastoni tra le ruote nel suo lavoro.

L’unica persona che cerca in tutti i modi di trovare un punto d’incontro tra i due è Beatrice, perchè vuole aiutare il cognato.

Ma forse, non volendo, finisce nelle mani del cugino di Fiorenza e non tutto andrà come lei sperava.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.