Love is in the air anticipazioni: Eda e Serkan sono in lite

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda questa nuova puntata della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 24 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Love is in the air, dove il matrimonio tra i due protagonisti si è celebrato da poco.

Ma come potevamo immaginare c’è sembra qualcosa che si mette contro di loro, in questo momento la bella paesaggista Eda ha scoperto di essere in dolce attesa ma vuole aspettare per rivelarlo a tutti.

Cerchiamo di capire come mai in questo momento sembra che le cose non vadano assolutamente bene.

Eda e Serkan: l’uno contro l’altro

Iniziamo dicendo che il piccolo che aspetta Eda è un maschietto, e per Serkan, sapere che non è stato presente quando era in dolce attesa di Kiraz sta cercando di recuperare e non si vuole perdere nulla.

Ha anche iniziato ad essere super attento a quello che mangia e a chiedere di fare attenzione a qualsiasi cosa alla moglie Eda.

Le ha anche consigliato, o meglio, costretta a fare una dieta proteica per cercare di non fare passi falsi con il piccolo.

Ma sta veramente diventando una ossessione, perchè ha costretto il ginecologo di Eda ha licenziarsi.

Il Dottor Cenk, ha cercato di sopportare le richieste pesanti che faceva Serkan, ma quando ha iniziato a dire di no e a rendere impossibile il suo lavoro e a non rispettare la volontà della sua paziente, si è dimesso dall’incarico.

Eda ovviamente è molto arrabbiata con il marito, perchè lei si fida molto del suo medico, ma ecco che arriva l’idea di Serkan.

La vuole far visitare al luminare Hayatu Onem, ma andrà bene alla neo moglie dell’imprenditore?

Passiamo poi a Kerem, veramente è un ladro ed è stato lui a far sparire l’anello per avere poi i soldi per pagare l’università?

Il giovane viene ingiustamente indiziato perchè i suoi gesti non tornano, ma presto si scoprirà cosa è successo.

Per quanto riguarda Eda e Serkan, il marito non vuole che la donna partorisca in acqua e questo potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso prima di una brutta crisi.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55 su Canale 5 per capire cosa succederà.