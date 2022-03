Pasta al pomodoro cremosa? Ecco come far impazzire tutti

380 grammo di p asta

150 g p assata di pomodoro

150 g s tracchino

mezza cipolla

Prezzemolo, olio extra vergine e sale q.b.

Ma iniziamo a preparare la nostra pasta tritando in modo fino la cipolla, ed il prezzemolo che però terremo da una parte.

In una padella, abbastanza grande, mettiamo l’olio, un paio di cucchiai e la nostra cipolla e lasciamo rosolare qualche minuto.

Adesso possiamo aggiungere la nostra passata per circa 5 minuti e poi abbassiamo la fiamma, che prima era viva, e lasciamo in cottura per altri 10 minuti circa.

Mettiamo intanto su la pentola con l’acqua per la cottura della basta e quando bolle la mettiamo giù, noi vi consigliamo della pasta corta, ma poi ovviamente decidete in base alle vostre preferenze, o a quello che avete in casa.

Nel nostro sugo ben caldo, adesso mettiamo tutto lo stracchino e giriamo con un cucchiaio di legno, in modo che non si attacchi ovunque.

Quando la pasta è al dento la scoliamo e la mettiamo nel nostro sugo e li la facciamo finire per 2 minuti mescolando per bene il tutto.

Ecco che il nostro piatto è pronto per la cena, una pasta al pomodoro super cremosa, possiamo quindi mettere sopra il nostro prezzemolo.

Se vogliamo lo possiamo fare anche solo sui piatti, se magari ai piccoli in casa non piace, ricordiamoci che va servita bella calda e filante.

In caso vi sembra troppo asciutta aggiungiamo un cucchiaio di acqua di cottura della pasta e tutto sarà perfetto.

Ovviamente potete sostituire lo stracchino con un formaggio cremoso, o quello che più vi piace.

Altro consiglio potete aggiungere una spolverata di parmigiano sopra ed informare il tutto per circa 15 minuti a 200 gradi!

Siamo sicuri che in qualunque modo voi la fate a cena non rimarrà nulla e voi avrete preparato un pasto per tutta la famiglia che vi farà i complimenti in pochissimo tempo!