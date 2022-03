Verdure: ecco le più nutrienti da cotte, secondo l’esperto

Vediamo insieme quale sono le verdure consigliate, che possiamo mangiare da cotte e che ci fanno maggiormente bene.

Tutti noi sappiamo perfettamente che le verdure fanno bene al nostro corpo ma alcune, da cotte molto più delle altre.

Cerchiamo quindi di capire quali sono per avere un effetto migliore e prenderci cura di noi stessi in questo momento di cambio stagione.

La primavera, infondo è un risveglio di tutto dopo il torpore dell’inverno e quindi iniziamo a prenderci cura nuovamente di noi.

Verdure: ecco le più nutrienti

Le informazioni che stiamo per darvi arrivano direttamente dal nutrizionista Flavio Pettirossi che le ha rilasciate per il sito greenme.

Ci ha infatti indicato quali verdure è meglio cuocere, ovviamente ricordando che tutte fanno bene e vanno mangiate, ovviamente se non ci sono motivi medici per evitare alcuni tipi.

Come chi ha problemi di cuore e prendere delle medicine non è bene che assuma quelle che contengono vitamina k.

Ma iniziamo con le verdure arancioni, come la carota o la zucca, ma anche i pomodori che al loro interno contengono betacarotene e licopene, che possiamo mangiare, preferibilmente al vapore o bollite per poco tempo condendole con un filo di olio a crudo ed un pizzico di sale.

Ma anche i finocchi, che sono ricchi di potassio possiamo cuocerli, in questo caso anche al forno, oltre che al vapore e non perderanno tutte le loro caratteristiche.

Ma anche altre verdure, come il cavolo nero, i cavoletti di Bruxelles o i carciofi, per i quali è bene scegliere una cottura leggera in padella, ma anche al vapora ma con poca acqua.

In questo caso non perdono la loro funzione di proteggere il nostro organismo dall’interno, ma anche le melanzane hanno la stessa funzione.

Ma in questo caso è da preferire la cottura alla griglia che aumenta il loro potere come antiossidanti.

Alcune verdure, però sono ottime anche da crude, come le stesse carote, o i finocchi per il grande quantitativo di Vitamina c che hanno al loro interno.

Quindi alterniamo sempre le varie cotture in modo tale da prendere il meglio ogni volta e poi è anche più soddisfacente per il nostro palato mangiare cose diverse.

Se possiamo per le verdure cotte è sempre bene preferire la cottura al vapore, o quella al forno, ma anche lessate per poco tempo.

Da alcuni studi, ha terminato il nutrizionista, che se le cuociamo con troppa acqua si può perdere anche, in alcuni casi, il 90% dei nutrienti che hanno.