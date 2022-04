Ilary Blasi, il dettaglio che non passa inosservato da tutti i fan: la conduttrice de L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé.

La Blasi è sicuramente la regina indiscussa di Canale 5 di questo periodo; con l’addio del Grande Fratello Vip, il programma top della rete di questo momento è L’Isola dei Famosi, brillantemente guidata dalla conduttrice romana.

Puntata dopo puntata, Ilary continua sempre di più a far parlare di sé per le sue scelte audaci in termini di accessori e vestiario, parecchio apprezzate da tutti gli spettatori; anche questa volta, il dettaglio non è passato inosservato.

Ilary Blasi, il dettaglio che non passa inosservato da tutti i fan: gli iconici bracciali

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha segnato l’arrivo in Honduras della scoppiettante coppia formata da Guendalina ed Edoardo Tavassi, fratello e sorella; i due hanno già portato brio all’interno del programma, col pubblico che pare averli presi subito in simpatia.

La bellezza dell’ex-gieffina non ha fatto però di certo sfigurare la conduttrice, che come al solito è apparsa meravigliosa ed elegante; nel suo outfit, questa volta, i fan hanno notato immediatamente i particolari bracciali fatti a polsino, tanto che sono andati subito alla ricerca di dettagli su questi particolarissimi gioielli.

Questi particolari bracciali, sicuramente appariscenti e realizzati con un design essenziale quanto unico, sono griffati De Liguoro; la stessa casa di moda si è complimentata con un post su Instagram per come siano stati bene sulle braccia della Blasi.

I bracciali, elasticizzati, hanno un prezzo più che accessibile per le tasche di tutti; a quanto pare infatti, in base alla grandezza il prezzo parte da 65 euro fino ad arrivare ai 95, una spesa che verrà forse fatta da molti dopo averli visti al polso della conduttrice.

Ilary, d’altronde, ha avuto poi l’idea di indossarne più di uno su uno stesso polso, abbinando pietre, colori e grandezze diverse per un risultato sicuramente top; la conduttrice sceglierà di confermare i bracciali anche per le prossime puntate?