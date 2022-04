La Pupa ed il Secchione cambia tutto, ecco cosa starebbe succedendo: in arrivo dei cambiamenti nelle prossime puntate?

La Pupa e il Secchione Show, per quest’anno, ha puntato tutto su Barbara D’Urso, con la conduttrice campana che ha scelto dei nomi d’eccezione come opinionisti per il programma, tra cui l’ex-gieffina Soleil Sorge.

In realtà però, la formula proposta dalla D’Urso pare non stia funzionando; gli ascolti sono flop e, secondo alcuni rumor, i vertici Mediaset non sarebbero per nulla soddisfatti del programma. Cambiamenti in arrivo per le prossime puntate?

Stando a quanto riportato da Dagospia, nemmeno l’entrata in scena della D’Urso avrebbe risollevato il programma, criticato non soltanto da larga parte del pubblico, ma anche dall’ex-conduttore Andrea Pucci e dall’ex-opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, a cui non piace per niente il comportamento delle pupe.

A questo, vanno ad aggiungersi agli ascolti non per nulla soddisfacenti, scesi ulteriormente dalla seconda alla terza puntata, e ad una formula che ricorda troppo quella di Live – Non è la D’Urso; il pubblico pare non gradire questa somiglianza, così come le dinamiche che vanno ad innescarsi tra i vari concorrenti in gioco.

Per questo, sempre a quanto riportato da Dagospia, i vertici Mediaset non sarebbero per nulla contenti dell’andamento del programma, che potrebbe subire degli stravolgimenti nel corso delle prossime settimane.

Barbara D’Urso penserà a qualcosa per risollevare il programma, che pare non aver beneficiato nemmeno della presenza di un personaggio così popolare come Soleil Sorge?

Intanto, il programma ha dovuto affrontare anche il nuovo addio ad un reality show di Flavia Vento, che ha portato non poche polemiche all’interno de La Pupa e il Secchione Show; le cose sembrano non andare proprio nel verso giusto in ambito televisivo, in questo periodo per la D’Urso.

Cosa succederà nelle prossime puntate del programma? Mediaset deciderà di dare ancora fiducia al reality show, oppure prenderà la drastica decisione di chiuderlo definitivamente e puntare su altro?