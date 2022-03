Flavia Vento, il vero motivo perchè ha lasciato La Pupa e il Secchione Show; ecco il retroscena sulla showgirl romana.

Dopo L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, Flavia Vento ha abbandonato anche un altro reality show, La Pupa e il Secchione Show; il programma della D’Urso sta avendo parecchio successo, ma la Vento ha scelto comunque di abbandonarlo.

Ma cosa c’è dietro questa scelta da parte della Vento? A fare chiarezza ci ha pensato la stessa showgirl, che si è collegata in diretta nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show; ecco le sue parole.

Nella scorsa puntata, la D’Urso ha ovviamente parlato dell’addio di Flavia Vento, aprendo la puntata proprio parlando della situazione della showgirl. “Mi hanno chiamato e mi hanno parlato di Flavia Vento. Mi hanno detto ‘Ha passato una notte terribile, ha tentato di dormire nel giardino, vuole andare via’. Le ho parlato al telefono, ho provato a convincerla ma è fuggita” le parole della conduttrice.

Dopo aver detto questo, la D’Urso ha aperto il collegamento direttamente con Flavia Vento, che ha spiegato a tutti il perché ha deciso di lasciare il programma; la showgirl non è stata precisa al riguardo ma ha parlato di un evento piuttosto grave che le è successo.

“Sai che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo, mi dispiace. E’ successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene” le parole della Vento.

La Vento parla di un fatto davvero grave, ma le sue motivazioni sembrano non convincere per niente gli opinionisti, tanto che Antonella Elia attacca direttamente la showgirl, scatenando la sua rabbia.

Anche Federico Fashion Style e Soleil Sorge non hanno ritenuto corretto il comportamento della Vento, che secondo loro ha mancato di rispetto ai telespettatori e al programma. La showgirl rivelerà mai i dettagli di questo grave avvenimento?