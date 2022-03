Balconi e terrazzi: così la tua privacy è al sicuro e spendi poco!

Balconi e terrazzi, così la tua privacy è al sicuro spendendo poco: i consigli per evitare occhi indiscreti senza spendere una fortuna.

Una casa con un bel balcone spazioso o con un ampio terrazzo è sicuramente piacevole, poiché con le belle giornate permette di organizzare una serie di attività all’aperto coi bambini e non solo.

Specie però se si abita in un palazzo, o comunque in un quartiere residenziale, su questi luoghi all’aperto potrebbe mancare la privacy; come fare per mantenerla pur spendendo poco? Ecco qualche pratico consiglio.

Balconi e terrazzi, così la tua privacy è al sicuro spendendo poco: i pratici consigli

La propria privacy andrebbe preservata il più possibile anche in luoghi esposti all’esterno come il balcone o la terrazza; per questo, esistono diversi modi per rendere ‘protetto’ da sguardi indiscreti il proprio spazio esterno, abbellendo l’ambiente senza necessariamente spendere un capitale.

Ci sono infatti varie soluzioni, oltre che molto economiche anche semplici e veloci da attuare, per evitare di offrire una vista eccessiva del proprio terrazzo o del proprio balcone; molte volte, basta semplicemente qualche pianta rampicante da far crescere su grate (magari anche in legno) o ringhiere, in modo tale da creare una ‘barriera’ di verde che oltre ad essere pratica è anche molto bella.

In alternativa, si possono fare dei pannelli con una cornice di legno rivestita di vari tessuti, dalla stoffa alla juta, in modo da creare un piccolo riparo anche contro il vento.

Su questa linea, anche le tende di velo possono risultare una soluzione molto pratica ed elegante, ed è anche utile come barriera per le zanzare. Per terrazzi o giardini, si può optare invece per una vela sospesa, che in maniera molto economica protegge dagli sguardi altrui e regala anche degli spazi d’ombra.

Tornando alla flora, si può pensare direttamente a varie pianti schermanti in vaso, come ad esempio gelsomini, belli e profumati; la pianta può crescere sia sviluppandosi verso l’alto oppure, se scegliete delle fioriere da ringhiera, si può piantare una varietà cascante o dell’edera, così che si svilupperanno verso il basso.