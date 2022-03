Succo di patate dolci e limone: elimina lo zucchero nel sangue

Succo di patate dolci e limone: ideale per depurare l’organismo, ridurre le tossine. È adatto anche ai diabetici. Ecco come prepararlo!

Oltre a bere tanta acqua, per disintossicare il proprio corpo e depurarsi, si può includere anche altro. Oggi, vi vogliamo parlare di una valida alternativa da integrare tra le bevande consigliate. Il succo di patate dolci e di limone.

Il limone è ricco di acido ascorbico e citrico che sono efficaci per diverse parti del corpo. La varietà della patata dolce, invece, può essere consumata dai diabetici. Ha un basso indice glicemico, infatti, che permette il rilascio lento degli zuccheri nel sangue evitando di stimolare l’insulina. Ma non è finita qui! Le patate dolci ed il limone sono ricchi di tante altre proprietà benefiche. Prima di rivelarvi la ricetta per prepararlo, direttamente nelle vostre case, vogliamo entrare un po’ più nello specifico.

Succo di patate dolci e limone: tutte le proprietà

Poco fa, abbiamo solo accennato alcune delle splendide proprietà delle patate dolci. Questo alimento fa bene al fegato perchè contengono un antinfiammatorio naturale, il beta-carotene.

Sono ricche di vitamina A, antociani e antiossidanti che:

prevengono malattie cardiovascolari

riducono il gonfiore e i livelli di colesterolo

aiutano ad espellere le tossine

L’altro alimento, il limone, protegge le arterie, previene problemi cardiovascolari e previene il sanguinamento. È ricco di vitamina C. Elimina le tossine e le scorie aumentando l’alcalinità dell’organismo.

Ecco la ricetta per preparare questo succo strepitoso!

Ingredienti:

1 limone

300 ml di acqua

1/2 patata dolce

Preparazione:

Lavate e sbucciate le patate dolci e tagliatele a cubetti. Prendete il limone e fate lo stesso procedimento. Munitevi di un frullatore, aggiungete dell’acqua ed inserite le patate ed il limone. Azionatelo e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Consigli utili: consumate il succo di limone e patate dolci due volte al giorno, per due settimane. Bevetelo a stomaco vuoto. Provate la mattina, mezz’ora prima della colazione e poi ritagliatevi un altro momento per assumerlo durante l’arco della giornata.

NB: (questo articolo non si sostituisce ad una diagnosi di medici o specialisti di settore. Il rimedio naturale non è da considerare come un sostituto di farmaci, ma come un integratore alimentare, da affiancare alle cure).