Isola dei Famosi: questo lo devi sapere sull’isola!

Isola dei Famosi, ecco le location di quest’anno: partita la nuova edizione del reality show condotta da Ilary Blasi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente partita su Canale 5, ed ha già proposto tantissimo spettacolo; con Alvin inviato in Honduras, lo studio è dominato invece dalla conduttrice Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Grande protagonista, anche per quest’anno, l’isola stessa e le varie location allestite dalla produzione; ecco quali sono quelle di questa nuova edizione, davvero bellissime.

Isola dei Famosi, ecco le location di quest’anno: la nuova edizione parte fortissimo

Come da tradizione, il reality show si svolge anche quest’anno in Honduras, nello specifico nell’isola di Cayos Cochinos; da più di dieci anni ormai, dal 2011, l’isola ospita i vari vip pronti a sfidarsi per la sopravvivenza.

In realtà, Cayos Cochinos è un gruppo insulare composto dalle due isole principali più grandi, con ben 14 isolotti corallini; i vari naufraghi, nel corso del programma, avranno modo di esplorare questo luogo meraviglioso.

Una location molto importante è la Palapa, situata sull’isola principale e vicina a Playa Palapa; è proprio qui che i concorrenti si collegano per l’inizio di ogni puntata e dove faranno le varie nomination.

Per quanto riguarda il format di questa nuova edizione, L’Isola dei Famosi 2022 vede in gioco tutte coppie; in molti sono entrati già ‘accoppiati’ (come Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Clemente Russo e la Laura Maddaloni) mentre altri hanno trovato un partner di gioco direttamente lì sull’isola.

Tra i concorrenti entrati single ci sono Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Blind, Roger Balduino, Antonio Zequila, Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal e Jovana Djorkevic; il gioco è già entrato nel vivo e, tra sopravvivenza e sfide, è pronto a dare spettacolo.

Chi vincerà questa nuova edizione del reality show? I naufraghi sono prontissimi a sopravvivere sull’isola, mentre non è escluso che quest’anno possano nascere nuovi amori tra i concorrenti.