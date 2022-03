Ida Platano va da Giacomo Urtis per un ritocco? Ecco cosa ha fatto

Ida Platano si rivolge a Giacomo Urtis per dei ritocchini? La dama di Uomini e Donne ha richiesto l’aiuto del noto chirurgo, vediamo nel dettaglio cosa è successo e se ha deciso di rifarsi qualcosa.

Ida Platino è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, da ormai diversi anni cerca di trovare l’amore all’interno del programma, purtroppo per il momento non ha avuto molta fortuna. Ma quello che ora i fan ora si domandano è: si è rifatta?

Ida è una bellissima donna e di certo non ha bisogno dell’intervento del chirurgo, ma nelle ultime ore è spuntata una foto piuttosto ambigua. A quanto sembra la dama del trono over si sarebbe rivolta a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. Ma per quale motivo?

Sappiamo con certezza che Ida utilizza dei piccoli trucchetti per tenersi in forma, molta palestra e dieta drastiche non mancano mai nella sua quotidianità.

Ma da diverso tempo si mormora anche di un possibile ritocchino estetico, a testimoniarlo è stata una foto nello studio dell’ex concorrente del Gf Vip. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa è successo.

Ida Platano si è rifatta? Ecco la foto con Giacomo Urtis

Ida Platano è molto seguita sui social e i fan non si perdono nemmeno una storia sul suo profilo, infatti proprio loro, hanno notato una foto piuttosto sospetta con Giacomo Urtis.

Qualcuno ha anche notato che con il passare degli anni la dama ha cambiato i tratti del suoi viso, sarà forse ricorsa a qualche ritocchino? Proprio qualche anno fa la dama si era rivolta al noto chirurgo per fare un trattamento estetico.

All’epoca la Platano scrisse di essersi rivolta allo studio di Urtis per sottoporsi ad un trattamento multivitaminico contenente anche collagene, questo serve proprio per elasticizzare e ringiovanire la pelle.

Tramite il post su Ig, Ida ha ringraziato Urtis e il suo team per la gentilezza e per averla messa subito a suo agio. I risultati del trattamento sono stati strepitosi, infatti Ida è sembrata subito più giovane e con una pelle luminosa.

Ora non ci resta che aspettare le prossime news per scoprire se la dama di Uomini e Donne si sottoporrà a qualche altro trattamento chirurgico. Voi cosa ne pensate?