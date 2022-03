Delia Duran delusa da Antonio, ecco il motivo

E’ successo qualcosa tra Antonio e Delia? Sembra che tra i due ex gieffini ci siano alcune questioni irrisolte.

Le luci della casa del Grande Fratello Vip si sono spente da poco più di una settimana, eppure sembra che i dissapori nati all’interno del programma continuino anche al di fuori della trasmissione. Tutto è bene quel che finisce bene tra Delia Duran e Alex Belli, ma cosa pensano a proposito di questo i terzi incomodo?

Soleil Sorge è approdata come opinionista nel programma La pupa e il secchione, mentre Antonio Medugno ha ricominciato la sua routine da influencer. Per chi non avesse seguito il programma, tra il giovane modello e la moglie di Belli era nata una notevole armonia, stimolata da un certo feeling. Inoltre, la Duran aveva dichiarato all’interno della casa di avere un’attrazione per Medugno, sensazione che Delia non riuscì mai a viversi in pieno per il fantasma di Alex Belli. Che rapporti ci sono attualmente tra i due ex gieffini? Scopriamolo insieme.

Antonio Medugno deluso da Delia: i dettagli

Parliamoci chiaro: ormai è assodato che il teatrino Belli-Duran fosse frutto di un copione ben architettato. Dopo la conclusione del programma infatti, non si è più parlato del rapporto dell’attore con la Sorge, né tantomeno del feeling tra Delia e Antonio Medugno. I due attualmente sono tornati insieme come se nulla fosse accaduto, nonostante Delia e Alex – nelle ultime puntate – sembravano decisamente in rotta di collisione.

Un piccolo dettaglio che non tutti sanno è che la dolce Delia avesse promesso ad Antonio che il loro rapporto sarebbe proseguito anche al di fuori della casa del Gf Vip. Secondo voi la modella ha mantenuto la promessa? Ovviamente, no. Per questo motivo, in seguito ad una domanda specifica sulla Duran, Medugno ha espresso la sua delusione in merito: “Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo” – sono state le parole dell’influencer – “Non l’ho più sentita, sarà indaffarata, non lo so”. Del resto il programma è finito e l’utilità di Antonio e Soleil si può dire definitamente conclusa, quindi perché mai Delia dovrebbe contattare Antonio?

Nonostante il successo di questa sesta edizione, come abbiamo potuto constatare, i legami veri nati all’interno della casa sono ben pochi. Moltissimi gieffini, nonostante i lunghi mesi di convivenza, hanno preso totalmente strade diverse, senza considerare minimamente i rapporti sviluppati nel Grande Fratello Vip.