Piccioni: ecco il trucco per allontanarli da casa, è semplicissimo

Spesso ci infastidiscono e non sempre sono facili vicini. Dunque, allontana i piccioni così, ci vogliono poco tempo e risorse

Nelle grandi città ne sono pieni, ma non è raro osservarli anche in piccoli centri o in paesi mediamente grandi. Solitamente si aggirano in posti particolarmente densi di persone, dando non poche seccature a chi si trova nei dintorni.

Non è raro, infatti, osservare i loro “scherzetti” non proprio simpatici sui davanzali delle finestre, sui balconi o, addirittura per i più sfortunati, sui vestiti stesi o appena indossati. Ma c’è un modo per evitare tenerli così vicini? Ecco come allontanare i piccioni, ci vuole davvero poco tempo e risorse.

Ecco come allontanare i piccioni in modo veloce

Spesso i piccioni rappresentano un vero e proprio problema per chi vive nelle grandi città o nei centri urbani particolarmente densi di cittadini. Nulla contro questi simpatici volatili, tuttavia è risaputo che potrebbero recare danni alla salute o numerosi fastidi dovuti alla loro eccessiva “esuberanza intestinale”.

Spesso l’intenzione è quella di tenere lontani i piccioni, soprattutto dalle proprie finestre o dai propri balconi; tuttavia, sembra sempre una situazione piuttosto difficile. Tuttavia, ci sono dei modi per allontanare i piccioni senza far loro del male e agendo in pochissimo tempo.

Esistono, infatti, modi davvero semplici per tenere lontano i piccioni. Il primo modo è quello di posizionare sul balcone, o sul davanzale delle finestre, dei piccoli spaventapasseri.

In questo modo sarà possibile spaventarli, magari utilizzando delle sagome simili a dei volatili pericolosi per loro, come le aquile o addirittura i gabbiani.

Inoltre, è possibile pensare di installare nei pressi delle zone dove i piccioni arrecano più fastidio, degli oggetti riflettenti. Questo, infatti, incuterà timore ai volatili, i quali resteranno a debita distanza senza che si avvicinino per controllare se è effettivamente un pericolo o solo un trucco “umano”.

Ma non solo. Un altro metodo è quello che consiste nell’utilizzare alcuni oli essenziali resistenti all’acqua (e quindi anche alla pioggia) che servono a tenere lontani i piccioni. Potete inoltre utilizzare il peperoncino, che i piccioni odiano, posizionandolo in piccoli vasetti in modo che i volatili sentano i loro odore e scappino ad “ali levate”.