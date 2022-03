Uomini e Donne, Veronica è la nuova tronista, ma qualcosa non convince: la reazione del web al nuovo arrivo al dating show.

Dopo Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte, all’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne è arrivata un’altra tronista pronta ad affiancare sia Matteo Ranieri che Luca Salatino, altri due tronisti entrati nel corso del dating show. Stiamo parlando di Veronica Rimondi, che nella recente puntata si è presentata per la prima volta al grande pubblico.

Single da anni, la ferrarese si è laureata durante il periodo Covid e lavora attualmente nell’azienda di famiglia; in studio per lei sono già arrivati diversi corteggiatori, ma pare che il pubblico non sia convinto.

Uomini e Donne: Veronica è la nuova tronista, ma qualcosa non convince: la reazione del pubblico

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, sempre più presa da Franco, la De Filippi ha fatto entrare in studio Veronica, nuova tronista insieme a Matteo Ranieri e Luca Salatino.

Nel video di presentazione, ha rivelato che a primo impatto non è simpatica a molti ed ha ammesso di vivere nell’appartamento di proprietà del padre, con cui lavora anche nell’azienda di famiglia.

In studio per lei, al buio, sono arrivati diversi ragazzi, ma pare che solo tre l’abbiano colpita a primo impatto: Francesco, Rocco e Alessio. I tre sapranno mantenere vivo l’interesse della nuova tronista, che sembra davvero sapere il fatto suo?

Gianni e Tina al momento non si esprimono su Veronica, ma il pubblico da casa invece si è lasciato andare a diversi commenti sui vari social, Twitter compreso; a quanto pare a gran parte del pubblico non è risultata per nulla simpatica Veronica a primo impatto.

Classica figlia di papà viziata che vuole apparire la “ragazza della porta accanto” #uominiedonne pic.twitter.com/lGtxTyKn8w — L’ira Mariana (@manucd95) March 23, 2022

A me lei non è antipatica .. finalmente non abbiamo un caso umano .. è figlia di papà .. beata lei .. 🤣 #UominieDonne pic.twitter.com/xINoMpYh7K — Gioie zuccarate (@cleoliv24) March 23, 2022

In molti le criticano la presentazione, mentre altri la difendono dicendo solamente come c’è molta invidia per una ragazza che proviene da una famiglia benestante; i commenti sono vari ed è ancora sicuramente presto per capire che tipo di ragazza sia Veronica.

Di certo, è una donna dalla personalità molto forte ed è scontato che farà ancora parlare di sé durante il suo percorso al dating show; il pubblico cambierà idea in positivo o in negativo? Il suo percorso permetterà sicuramente a tutti i telespettatori di consocerla meglio.