Alfonso Signorini: ecco che fine ha fatto dopo il GF Vip, “sono a pezzi”

Alfonso Signorini, che fine ha fatto dopo il Grande Fratello? Eccolo, il conduttore torna a parlare dopo la fine del reality show.

Per sei mesi, da settembre a marzo, Alfonso Signorini ha intrattenuto tantissimi spettatori di Canale 5 conducendo brillantemente una nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A trionfare, tra polemiche, amori e colpi di scena, è stata alla fine Jessica Selassié, ma la lunga maratona ha sicuramente preso moltissime energie al conduttore. Che fine ha fatto dopo il reality show? Eccolo, è tornato a parlare.

Alfonso Signorini, che fine ha fatto dopo il Grande Fratello? Ecco le sue parole

Dopo la finalissima della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Signorini ha potuto prendersi finalmente una pausa per godersi del meritato riposo; il doppio appuntamento settimanale è stato piuttosto stancante per il conduttore, sottoposto a tantissimo stress durante questi ultimi mesi.

Lo stesso Signorini ha parlato del programma in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dopo qualche giorno di riposo totale lontano dai riflettori. “Ho accettato di fare questa intervista soltanto perché siete voi, ma sono a pezzi. Sto accusando tutta la stanchezza di questi sei mesi, che durante la maratona, per via dell’adrenalina, non ho avvertito” le parole del conduttore.

Signorini continua parlando delle sue attività nei prossimi mesi, che vedranno di nuovo protagonista il GF Vip dopo, però, essersi riposato a dovere; come da lui stesso confermato, il reality è sempre esposto ai commenti ed è difficile gestire la pressione.

“Ora sparisco dai radar perché non ne posso più, ma al di là di questo, non vuol dire che a settembre tornerò come per magia. Mi fermo un mese e poi ricomincio a lavorare per la prossima edizione“ rivela il conduttore lombardo.

Insomma, tra qualche tempo Signorini ritornerà a lavorare per la nuova edizione del GF Vip, la settima, pronta sicuramente a proporre tantissimi altri vipponi al pubblico; quali saranno i nuovi concorrenti per la prossima edizione? Nelle prossime settimane, ne sapremo di più.