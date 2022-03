Uomini e Donne, Costabile ha avuto un infarto: ecco come sta l’ex-frequentazione di Gemma Galgani, problemi di salute per lui.

Da diverso tempo ormai Costabile è lontano dal dating show di Maria De Filippi, nonostante con la frequentazione con Gemma Galgani fosse diventato uno dei punti di riferimento del parterre maschile.

Purtroppo, il cavaliere non ha affrontato un periodo per nulla facile, tanto che ha dovuto sia affrontare un lutto che combattere contro dei problemi di salute; l’uomo ha avuto un infarto, esperienza terribile che racconta a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Costabile ha avuto un infarto: ecco come sta, le sue parole alla rivista ufficiale del programma

Questa volta, Uomini e Donne Magazine ha intercettato Costabile e ha dato grande spazio all’uomo per raccontare cosa gli è successo in questo periodo lontano dai riflettori.

Purtroppo, l’uomo ha dovuto affrontare il lutto della sorella e, subito dopo, ha avuto un problema alle coronarie che ha messo in grave rischio le sue condizioni di salute.

“Mi hanno messo quattro bypass” spiega l’uomo al Magazine, sottolineando come si sia dovuto sottoporre a diverse operazioni chirurgiche a distanza di poco tempo; un periodo davvero difficile, che ha definito una “esperienza di grande sofferenza”, come facilmente si poteva immaginare.

Costabile sta ora cercando di recuperare le forze, ma continua a seguire il programma di Maria De Filippi. Su Gemma, aveva già sottolineato come ci fosse rimasto molto male per tutti i problemi tirati fuori dalla Galgani, dalle telefonate ai messaggi, sempre per evidenziare una mancanza di attenzioni da parte dell’uomo.

La speranza è che Costabile possa tornare presto in piena salute, e magari chissà, anche nel parterre maschile di Uomini e Donne. Intanto, la sua ex Gemma pare essere di nuovo felice grazie a Franco, che a sorpresa ha deciso di darle una possibilità (dopo un iniziale rifiuto) frequentandola; tra i due è già scattato un bacio e chissà che presto la frequentazione non possa evolversi in qualcosa di più…o ci sarà una nuova delusione per la dama torinese?