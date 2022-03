Bianca Guaccero conferma l’amore? Ecco di chi si tratta

Bianca Guaccero: confermato il flirt? La conduttrice di Detto Fatto ha acceso il gossip durante una puntata. Di chi si tratterà mai?

Bianca Guaccero secondo alcune indiscrezioni potrebbe abbandonare la conduzione del programma “Detto Fatto”, in onda su Rai Due, nella fascia pomeridiana. Tralasciando le questioni lavorative, come molti di voi sanno, è sempre stata al centro dei gossip rispetto i flirt con il noto cantautore italiano, Fabrizio Moro.

Si conoscono dal 2017 e dopo che avevano inciso un brano insieme, le voci sono iniziate a girare e non si sono mai placate, anzi. Di recente, erano state rilanciate anche dal magazine “Diva e Donna”.

Al momento sembra proprio che la stessa conduttrice di Detto Fatto, abbia probabilmente confermato, quello che in moltissimi si chiedono da anni. Fabrizio Moro e la Guaccero stanno insieme? Questa è la domanda lanciata da Jonathan, durante la puntata del 22 marzo. “Non ho problemi a dire che sono sempre stata con ragazzi bruni e scuri, non mi è mai capitato il biondo” – questo è quanto ha affermato la conduttrice –

Bianca Guaccero è fidanzata con Fabrizio Moro?

L’indiscrezione, come sottolineato precedentemente, è partita proprio dalla Guaccero. Nei giorni scorsi Diva e Donna aveva lanciato una bomba pubblicando alcuni scatti rubati, in notturna, che ritraevano Bianca e Moro in un parcheggio. Per saperne di più —> apri il link su un’altra scheda.

Prima di fermarsi lì, avevano riportato a casa Renato Zero, con il quale erano stati a pranzo in un ristorante romano. I due accortisi dei paparazzi si sarebbero allontanati scambiandosi sorrisi.

Non ci vuole tanto a fare due più due anche perchè la stessa Bianca, sempre in una puntata del programma da lei condotto, aveva affermato di essersi fidanzata. Che sia proprio Fabrizio Moro, il suo amore segreto? D’altronde entrambi sono single e reduci di due matrimoni giunti al termine.

Certamente, sono in tanti a voler capire se effettivamente la storia tra i due non sia solo frutto di fantasie, ma rappresenti la realtà dei fatti. Chissà se i due si decideranno, prima o poi, ad uscire allo scoperto! Non ci resta che attendere ulteriori risvolti. Come si suol dire “Se sono rose fioriranno”.