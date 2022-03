Bianca Guaccero è lui il suo nuovo compagno? Ecco i rumors

Bianca Guaccero è stata paparazzata in macchina con un uomo misterioso. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Da non credere, vediamo insieme chi è il presunto compagno della conduttrice.

Bianca Guaccero è sicuramente una delle conduttrici più apprezzate dai telespettatori, da diversi anni intrattiene il pubblico a casa con il suo amato programma Detto Fatto.

Purtroppo, da diverse settimane si sta discutendo di un possibile cambiamento all’interno dei palinsesti della Rai, infatti si mormora che la trasmissione possa chiudere per sempre.

Nonostante ci siano state diverse smentite intorno alla questione, si pensa comunque che la Guaccero non sarà più al timone di Detto Fatto. Sarà per questo motivo che l’amata conduttrice si sta dedicando alla vita sentimentale?

Forse per lei è arrivato il momento di dedicarsi all’amore, infatti nelle ultime ore è stata paparazzata con un personaggio piuttosto noto.

Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando di Fabrizio Moro, in realtà è da anni che si parla di un presunto flirt tra i due, ma entrambi hanno sempre negato un possibile coinvolgimento sentimentale.

Andiamo a scoprire cosa è accaduto nelle ultime ore.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono fidanzati? Ecco la paparazzata

Come dicevamo è da diversi anni che si mormora di un presunto flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Entrambi hanno sempre negato, ma nelle ultime ore sono stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto ambigui, le foto arrivano da Diva e Donna e i du sembrano piuttosto complici.

Si vocifera che Bianca e Fabrizio siano stati beccati in un noto ristorante romano, insieme a loro c’era anche Renato Zero. A fine cena i due hanno riaccompagnato in macchina il cantante e una volta arrivati sotto casa sua, si sono fermati a chiacchierare.

Tra due si può notare molta sintonia e complicità, fino a quando Fabrizio accorgendosi dei paparazzi, ha deciso di sfrecciare via a bordo della sua macchina.

Quello che tutti si domandano è se prima o poi i due decideranno di uscire allo scoperto, ora non ci resta che aspettare una loro risposta sulla questione. Voi cosa ne pensate, sono solo amici, oppure c’è qualcosa di più?