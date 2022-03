Alessandro Basciano: ecco cosa hanno detto gli autori

Ieri sera è andata in onda la finale del Gf Vip, ma a scioccare il web sono state le parole di Alessandro Basciano. L’ex vippone ha confessato come gli autori hanno informato i concorrenti della guerra in Ucraina. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Ieri sera è andata in onda l’ultima imperdibile puntata del Gf Vip, durante la finalissima non sono di certo mancati i colpi di scena. In primis l’uscita inaspettata di Lulù, i fan e la stessa principessa sono rimasti senza parole dopo il verdetto.

Per la gioia di Lulù a vincere il reality è stata sua sorella Jessica, quindi le tre principesse potranno condividere l’ambito monte premi di ben 100mila euro.

Anche se, in realtà, 50mila euro andranno in beneficenza, quest’anno il reality ha deciso di devolvere l’intera somma per aiutare il popolo Ucraino durante la guerra.

Proprio su questo argomento è intervento Alessandro Basciano, il quale ha rivelato come gli autori del programma hanno spiegato ai vipponi in casa della situazione della guerra tra Russia e Ucraina.

Scopriamo nel dettaglio le sue parole e come hanno reagito i concorrenti di fronte a questa terribile notizia.

Alessandro Basciano svela “eravamo scioccati, ci hanno detto che la guerra era scoppiata”

Qualche ora fa Alessandro Basciano è stato ospite a Casa Chi, l’ex vippone proprio durante la diretta, ha rivelato le sue prime emozioni dopo che gli autori lo hanno informato della guerra in Ucraina.

Tutto è accaduto qualche ora prima dell’inizio della puntata, Alessandro ha spiegato che la notizia è arrivata dopo l’invasione dei Russi in Ucraina. I primi bombardamenti erano già avvenuti, ma i vipponi erano ancora all’oscuro di tutto.

Apprendere una tragedia simile a poche ora della diretta ha gettato nel panico tutti i concorrenti, quel pomeriggio sono stati tutti chiamati nel confessionale per apprendere quanto accaduto in Ucraina. Le parole di Basciano sono state “Ci hanno detto che era scoppiata la guerra, ma che naturalmente non era esplosa da un giorno all’altro. Noi sul momento eravamo scioccati perché avevamo la puntata e non sapevamo con quale umore l’avremmo affrontata”

Per i vipponi è stato difficile far finta di nulla e continuare a ridere e a scherzare mentre a pochi chilometri accadeva il peggio. L’ex volto di Uomini e Donne ha anche rivelato che nella casa c’è stata una grande confusione, infatti la maggior parte dei concorrenti non riuscivano a capire le radici di questo conflitto.