Tiramisù: la ricetta velocissima, segreta e super buona

Oggi vi vogliamo mostrare una ricetta che tutti conoscono, ma in una versione diversa, scopriamola insieme.

Come sappiamo preparare un dolce come il tiramisù non è particolarmente difficile, ma noi oggi vi vogliamo stupire.

Vi indichiamo la nostra ricetta segreta che lascerà tutti senza parole e che potrete preparare anche all’ultimo minuti quando arrivano ospiti in casa.

Per noi si può mangiare dopo un pranzo o una cena ma anche per un’ottima merenda e poi si può personalizzare in mille modi diversi.

Tiramisù pronto in 30 minuti!

Con questa ricetta non dovrete nemmeno aspettare come sempre accade perchè è super rapido e pronto da servire.

Noi aggiungiamo del liquore nell’impasto della crema ma ovviamente se ci sono piccoli in casa che lo mangeranno sostituitelo con altro.

Il tempo per servire questo fantastico tiramisù è solamente di 30 minuti, ecco perchè lo potete fare anche all’ultimo momento.

Ma non ci dilunghiamo troppo e vi mostriamo gli ingredienti necessari: