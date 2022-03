Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ecco il loro segreto: la showgirl pugliese parla della sua relazione con il cantante.

Dopo la grande storia d’amore vissuta con Romina Power, formando una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo, Albano ha ritrovato l’amore fra le braccia di Loredana Lecciso, con la quale ormai è insieme da tantissimo tempo.

Anche tra critiche e gossip, la loro relazione è ormai ventennale; in una recente intervista al settimanale Nuovo, la Lecciso ha rivelato i ‘segreti’ della sua storia d’amore col cantante di Cellino San Marco.

Albano e Loredana Lecciso, ecco il loro segreto: parla la showgirl

Intervista recentemente dal settimanale Nuovo Loredana (che sembrava vicinissima a partire per l’Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi) ha parlato a lungo del suo rapporto con Albano, ormai più che ventennale e che gli ha permesso anche di avere due figli, Jasmine e Albano Jr.

Secondo la Lecciso, il segreto della longevità del loro amore risiede nella normalità e nell’imperfezione, perché tra alti e bassi e anche diversi punti di vista riescono poi ad evolvere sempre il loro rapporto.

Tra l’altro, l’arrivo dei figli ha allargato il discorso ad una prospettiva più ampia: “Adesso il confronto tra me e Albano include anche loro. La dimensione in cui si vive è meno egoistica, non è limitata alla coppia” spiega la Lecciso, che poi sottolinea come i due siano anche legati dalle loro radici e da tradizioni familiari simili.

La coppia non è sposata, ma sebbene Loredana abbia coltivato a lungo il sogno di diventare moglie di Albano, crede che il rapporto così sia ancora più solido: “Non ci lega nulla di burocratico, il nostro è un matrimonio mentale” spiega, con la scelta di stare insieme che diventa quindi non un ‘compito’ da mantenere, ma una decisione presa tutti i giorni.

I due insomma sono molto felici insieme e si godono anche il successo di figli, ormai grandi: Jasmine studia Scienze della Comunicazione e coltiva la sua carriera da cantante, mentre Albano Jr. studia Economia.