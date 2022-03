Uomini e Donne, Pinuccia contro Tina: è scontro in studio, l’opinionista attacca di nuovo la dama di Vigevano che non ci sta.

Continuano gli attriti tra la signora Pinuccia, da tempo dama del parterre femminile, e Tina; la Cipollari non ha gradito il comportamento della dama di Vigevano con Alessandro, ed è ormai dell’idea che la signora sia venuta al programma solamente per esibirsi.

L’arrivo in studio di Bruno, un signore venuto per Lucia e per la stessa Pinuccia, ha dato il via a nuove polemiche, che continuano anche ora che il cavaliere frequenta Vincenza; cosa è successo.

Uomini e Donne: Pinuccia contro Tina, è scontro in studio

Chiusa la frequentazione con Alessandra, Pinuccia non ha voluto conoscere più nessuno: nemmeno Bruno, venuto per lei e per Lucia. Anche la dama di Pozzuoli ha rifiutato il signore, scatenando la rabbia della Cipollari che non ha gradito l’aria secondo lei di ‘sdegno’ avuta dalle due nei confronti del signore.

A far infuriare l’opinionista è stato poi di nuovo il comportamento di Pinuccia, che pare aver chiesto ora a Bruno di ballare e di chiamarla, nonostante sta frequentando Vincenza.

Vincenza si è scagliata contro Pinuccia, dicendo come stavolta non le permetta di intervenire come fatto in precedenza con Alessandro; Bruno rivela invece di aver avuto poi una brutta impressione da Pinuccia e di aver cambiato strada dopo il rifiuto.

Bruno e Vincenza quindi continuano, ma Tina attacca fortemente Pinuccia per i suoi comportamenti, con la dama di Vigevano che non ci sta: “Vergogna, guardati tu nello specchio. Maleducata. Ti ho sempre ammirato ma in questo no” risponde Pinuccia agli attacchi di Tina, che continua ad esprimere la sua opinione fino a quando la dama crolla e scoppia in lacrime.

Come al solito, Maria cerca di placare Tina chiedendo anche il sostegno di Gianni, e soprattutto rincuora Pinuccia dicendo di fregarsene dei commenti dell’opinionista; la Cipollari sembra però ormai avere un’idea ben precisa della signora e difficilmente cambierà idea, ma mai dire mai…