Broccoli: ecco come cucinarli al meglio

Broccoli: vuoi cucinarli, ma non sai con cosa abbinarli? Ecco i condimenti migliori per esaltarne il sapore. Scoprili subito!

I broccoli sono originari dell’Asia Minore. Con l’importazione, principalmente vengono coltivati in Grecia e in Italia. I broccoli italiani appartengono alla famiglia delle “Crucifere”. Esistono moltissime varietà presenti nel territorio dello stivale tra cui: Blu di Sicilia, Calabrese, Bianco, Futura, Bronzino di Albenga, Balia, Romanesco e Mùgnulo leccese. Il loro sapore è delicato. Sicuramente, non sono molto apprezzati dai commensali, i più piccoli tendono ad evitarli. (Scopri una ricetta per renderli più accattivanti per i bambini —> apri il link su un’altra scheda).

Arricchire le tavole e la propria alimentazione con questo tipo di ortaggi, però, garantisce un grande apporto di fibre, ferro, calcio e vitamina C. Possiedono proprietà benefiche eccezionali. Se avete voglia di cucinarli, ma non sapete come abbinarli al meglio, eccovi accontentati. Più avanti vi sveleremo come esaltare il loro sapore delicato grazie all’utilizzo di alcuni condimenti. Cosa aspettate, continuate con la lettura e scopriteli tutti!

Broccoli: ecco i condimenti perfetti

Per evitare di appesantire e coprire troppo il sapore dell’ortaggio è meglio optare per le spezie o le erbe aromatiche. Ecco come abbinarli:

Aglio: non appartiene ne alla categoria delle spezie che a quella delle erbe aromatiche. È più indicato definirlo un vegetale, ma in realtà ha una categoria tutta sua. Sia in polvere che essiccato è veramente ottimo da abbinare a questo tipo di ortaggio.

non appartiene ne alla categoria delle spezie che a quella delle erbe aromatiche. È più indicato definirlo un vegetale, ma in realtà ha una categoria tutta sua. Sia in polvere che essiccato è veramente ottimo da abbinare a questo tipo di ortaggio. Yogurt greco: se hai voglia di sperimentare e provare un abbinamento più alternativo. È ideale per sostituirlo al burro o al formaggio. Presenta pochissimi grassi, ma è ricco di calcio e proteine.

se hai voglia di sperimentare e provare un abbinamento più alternativo. È ideale per sostituirlo al burro o al formaggio. Presenta pochissimi grassi, ma è ricco di calcio e proteine. Spezie (curcuma, cumino, noce moscata, paprika, o peperoncino): se ti piacciono i sapori più orientali la curcuma ed il cumino saranno perfetti come abbinamento.

(curcuma, cumino, noce moscata, paprika, o peperoncino): se ti piacciono i sapori più orientali la curcuma ed il cumino saranno perfetti come abbinamento. Erbe aromatiche (salvia, origano, timo, origano, menta, aneto o rosmarino): ricorda che questi prodotti presi freschi prestano proprietà che con l’essiccazione rischiano di perdersi. In generale meglio usare metà delle erbe essiccate, rispetto alla quantità di quelle che si utilizzerebbero fresche, perchè il sapore risulta più forte.

Provate subito qualche condimento tra quelli sopracitati, magari, in questo modo, anche i più piccoli saranno curiosi di assaggiarli!