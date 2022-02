Hamburger di broccoli: piaceranno ai bambini e non solo, velocissimi

Scopriamo insieme la gustosissima ricetta dell’hamburger di broccoli. Pochi ingredienti per un risultato che farà impazzire i più piccoli.

Quando parliamo di tenera età, uno dei tasti dolenti dei genitori è quello relativo al consumo di verdura da parte dei più piccoli. I bambini generalmente propendono per gustosi piatti di pasta o per una succulenta fetta di carne. Eppure, anche la frutta e la verdura risultano fondamentali nella fase di sviluppo. Il corpo infatti necessita di vitamine, sali minerali e sostanze benefiche che aiutino l’organismo a svolgere correttamente il suo dovere. Vi proponiamo quindi una ricetta facile e veloce, capace di ingannare la loro mente: verranno attratti dalla forma – convinti di trovarsi di fronte una golosa cotoletta – e invece, alla fine, consumeranno dei super salutari hamburger di broccoli. Ecco qui di seguito gli ingredienti.

Ingredienti: 200g di broccoli freschi, 30g di parmigiano, 30g di formaggio a pasta dura, 1 cucchiaino di erbe aromatiche essiccate, 1 cucchiaio di olio di oliva, 1 uovo, mezza cipolla, olio, sale e pepe q.b.

Hamburger di broccoli: la ricetta sensazionale

Il procedimento è molto semplice. In primo luogo, occorrerà ovviamente pulire i broccoli, tagliarli a pezzi e cuocerli due minuti in acqua bollente. Nel frattempo, procuratevi una ciotola ed inseritevi dell’acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio. Una volta passati i due minuti, scolate i broccoli e buttateli nella ciotola per bloccare la cottura. A questo punto, tritateli finemente con un coltello.

Tritate la cipolla e fatela rosolare nell’olio per circa dieci minuti (facendo attenzione a non farla bruciare, potrebbe risultare indigesta). Lasciatela intiepidire, dopodiché buttate i broccoli nella padella. A questo punto, unite gli altri ingredienti: formaggio, uova, sale, pepe ed erbe aromatiche (il tutto con pentola a fuoco minimo). Nel frattempo, adagiate dei dischetti da forno di 2mm, adagiateli su una teglia e versate al suo interno il composto. Preriscaldate il forno a 200 gradi e cuocete gli hamburger per circa 15 minuti. Estraeteli nel momento in cui appaiono dorati con una consistenza croccante.