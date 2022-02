Pelle giovane? Ecco le 5 abitudini che ci aiutano tantissimo

Curare la pelle e occuparsi della sua idratazione e nutrizione rappresentano i primi passi per apparire sempre giovani e sani.

La pelle va trattata come un fiore delicato: bisogna occuparsi del suo nutrimento e della sua idratazione quotidianamente. Spesso si sottovaluta la sua cura, fino a quando non vediamo apparire i primi segni dell’età oppure dei fastidiosi ed antiestetici brufoletti. Sarebbe meglio prevenire che curare, seguendo alcuni semplici accortezze capaci di dare nuova luce al nostro viso. Prima di tutto, un ruolo fondamentale nella salute del nostro organismo è giocato dall’alimentazione.

Sicuramente avrete sentito queste parole una miriade di volte, ma il concetto che ci preme sottolineare è sempre lo stesso: seguire un regime alimentare salutare non è atto solo a mantenere il peso forma, ma anche la bellezza e lucentezza dell’intero organismo. Molti problemi della pelle infatti sono proprio associabili all’alimentazione: mangiate molti cibi grassi e ultra-conditi? Da qui possono insorgere problemi come acne e pelle grassa. Avete delle carenze vitaminiche? Potreste allora riscontrare sul vostro viso segni di secchezza e opacità. Vediamo meglio questo concetto nel dettaglio.

Pelle: ecco come mantenerla sana e bella

Prima di tutto, approfondiamo ulteriormente il tema relativo all’alimentazione. I cibi indicati per la salute della pelle sono olio extravergine d’oliva, frutta secca (mandorle, noci – le quali sono ricche di omega 3 e vitamina E), semi (chia, lino, girasole – ricchi di omega 6), pesce azzurro e – ovviamente – frutta e verdura, in particolare kiwi, agrumi, uva, spinaci, avocado e così via.

In generale, la frutta e la verdura permettono di nutrire e idratare contemporaneamente il corpo, l’organismo e conseguentemente la nostra pelle. Eppure, seguire il giusto regime alimentare non basta: esistono una serie di buone abitudini necessarie per mantenerci puliti, belli e sani. Prima di tutto, sarebbe meglio evitare di assumere alcol oppure fumare: può apparire scontato, ma se viene altamente sconsigliato ci sarà un motivo di fondo. Il fumo infatti favorisce l’invecchiamento cellulare a causa del suo potere di ostruire i vasi sanguigni e favorire la formazione dei radicali liberi; l’alcol disidrata la pelle e ne spegne la lucentezza. Inoltre, è importante applicare sulla pelle una protezione ogni qualvolta ci si espone alla luce del sole. Oltre a questo, risulta importantissimo bere almeno 1,5/2l di acqua al giorno e praticare attività fisica.