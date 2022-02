Chicago Pd 9: Anticipazioni scioccanti, da non credere

Chicago Pd 9: anticipazioni sul nuovo episodio che vedrà protagonisti gli agenti Kim Burgess e Adam Ruzek.

Dopo la lunga pausa invernale per i giochi olimpici, sono tornati in America i nuovi episodi delle serie ideate da Dick Wolf.

Infatti, mercoledì 23 febbraio 2022 sono andati in onda i nuovi episodi di Chicago Fire, Med e Pd. L’Intelligence del 21° distretto hanno dovuto affrontare nuove sfide e la protagonista della puntata andata in onda qualche giorno fa è stata Tracy Spiridakos, che presta il volto al detective Hailey Upton.

Infatti, il detective, mentre stava correndo è stata la prima a soccorrere un’auto che era caduta nel fiume. Solo con le indagini, capisce che in realtà chi ha salvato è un criminale.

Da una recente intervista, è la stessa Spiridakos ha detto di questo episodio “Hailey Upton ha un episodio davvero folle in arrivo di cui sono entusiasta. C’è un caso molto intenso, e Hailey è estremamente motivata a risolverlo”.

Chicago PD: anticipazioni nuovi episodi

Nel prossimo episodio, invece, i protagonisti saranno gli agenti dell’Intelligence, Kim Burgess e Adam Ruzek. I due, infatti, sono diventati genitori della piccola Makayla: nelle puntate precedenti Ruzek aveva chiesto alla sua ex fidanzata di poter far parte della vita della bambina in modo più costante, dato che anche lui la sentiva come sua figlia.

E dopo aver deciso di andare a vivere insieme, però, un parente di Makayla torna e vorrebbe chiedere il suo affidamento.

Ma cosa succederà nella prossima puntata che andrà in onda mercoledì 2 marzo 2022? La NBC ha rilasciato la sinossi ufficiale dell’episodio Blood Relation: “La squadra cerca un assassino brutale con un modus operandi caratteristico. Burgess e Ruzek raddoppiano la loro lotta per mantenere la custodia di Makayla”.

Anche in Chicago Fire si è affrontato questo tema sull’adozione da parte di Gabriela Dawson, che alla fine ha dovuto rinunciare l’affidamento del bambino dato che era tornato suo padre naturale.

E molti fan sperano di non rivedere un’altra volta la stessa scena anche in Chicago PD. Riusciranno gli agenti del 21° distretto a tenere con sé la piccola Makayla oppure le dovranno dire addio? Per chi segue la programmazione americana, l’appuntamento con i nuovi episodi è di mercoledì 2 marzo in prima serata.