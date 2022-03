Erbacce? Fai in casa un diserbante naturale ed efficace

Se anche tu sei afflitto dal problema delle erbacce, prova questa soluzione: fai un diserbante fatto in casa, naturale ed efficace

La primavera si avvicina, con l’aumento delle temperature e il clima molto più favorevole il pollice verde che c’è in noi può essere finalmente utilizzato per iniziare a curare il nostro giardino o il nostro orto. È proprio questo, infatti, il periodo dell’anno perfetto per iniziare a prendersi cura del terreno.

Tuttavia, proprio in questo periodo bisogna affrontare il diffuso problema delle erbacce. Queste, infatti, oltre ad ostacolare la coltivazione, possono essere fastidiose per la loro eccessiva crescita e incoraggiare l’arrivo di ospiti indesiderati, prova quindi questa soluzione: fai un diserbante fatto in casa, naturale ed efficae.

Ecco come realizzare un diserbante fatto in casa

Esistono una serie di prodotti che possono dare una grande mano per contrastare la crescita di erbacce nel giardino, ma anche nel vialetto di casa o in piccoli orticelli condominiali. In questo articolo vogliamo mostrarti come fare un diserbante fatto in casa, naturale ed efficace.

Si tratta di un prodotto che, essendo naturale, è privo di elementi chimici che potrebbero danneggiare il terreno e l’ambiente circostante, non andando ad intaccare quindi la vita degli insetti. Il consiglio, quindi, è quello di utilizzare prodotti come aceto e sale.

Mescolati insieme potranno agire in maniera efficace senza distruggere l’ecosistema circostante. Inoltre, è possibile utilizzare un ulteriore ingrediente naturale: il succo di limone. Questo potrà essere “potenziato” con l’aggiunta di un po’ di aceto.

Per realizzare il tuo diserbante fatto in casa, in modo naturale, dovrai procedere in questo modo: procurati 1 litro di acqua, 200gr di sale e 200ml di aceto bianco. Mescola tutti gli ingredienti e fai bollire in una pentola. Una volta raggiunto il punto di ebollizione, spegni il fuoco e lascia raffreddare.

Dopo questo procedimento avrai già ottenuto il tuo diserbante naturale fatto in casa. Dovrai quindi mettere il composto in uno spruzzino (come, ad esempio, quelli contenenti lo sgrassatore) e potrai da subito utilizzarlo per combattere le erbacce.

Come utilizzare il diserbante fatto in casa

Il primo passo è quello di estirpare a mano tutte le erbacce presenti nell’orto, o nel vialetto. Si tratta di un ottimo metodo per ottimizzare l’azione del prodotto da te realizzato.

Successivamente, procedi spruzzando il tuo diserbante nei punti in cui non vuoi che cresca l’erba. Una volta finito, lascia agire. Ti consigliamo di utilizzare il diserbante in un giorno soleggiato o comunque non piovoso.