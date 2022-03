Il Paradiso delle signore: Stefania ha finalmente deciso

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata della nostra soap opera preferita della Rai in onda oggi.

Anche il 21 marzo va in onda un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove la bella Stefania ha capito, o meglio ha scoperto che la mamma è la sua capocommessa al negozio e che tutti le hanno nascosto la verità.

E le cose non sembrano andare nel migliore dei modi perchè sta cercando di nascondersi e di non tornare a casa per non affrontare nessuno.

Stefania ha deciso, e Vittorio è su tutte le furie

Ha trovato infatti prima rifugio a Villa Guarnieri ma poi da lì è dovuta andare via e si è rifugiata a casa delle amiche e colleghe, Irene e Maria.

Ma le due ragazze vogliono sapere che cosa sta succedendo nella sua vita ma non riescono a capire del tutto, perchè Stefania dice solamente che ha avuto un forte litigio con Ezio, il padre.

Le uniche persone, oltre hai diretti interessati che sanno la verità sono Gemma e Marco, e la donna cercherà di convincere la sua sorellastra a tornare a casa, per sistemare tutto ma Stefania non ha assolutamente voglia.

Decide anche di allontanarsi da Marco, perchè ha paura che passi troppo tempo con lei e che lascia da parte Gemma.

Per quanto riguarda invece l’amore tra Salvatore ed Anna, con l’arrivo della mamma di quest’ultima ci sono mille problemi nella coppia.

Anche perchè non vuole assolutamente che si trasferisca a Milano, la ragazza deve rimanere nel loro paesino.

Anna, decide di parlare con Beatrice sui dubbi che la stanno facendo impazzire, possibile che la sua bellissima storia d’amore deve finire così?

Dante, invece sta cercando di distruggere la reputazione di Vittorio e sembra che ci stia riuscendo insieme a Fiorenza.

Ha infatti sabotato la sfilata del Paradiso al Circolo, Vittorio però è assolutamente convinto che qualcosa è andato male proprio per colpa di Dante.

Decide quindi di affrontarlo di persona, ed assisteremo ad un forte scontro tra questi due protagonisti.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno le varie situazione sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Ra1.