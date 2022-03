Love is in the air: Serkan è arrabbiatissimo, è successo!

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera turca.

Anche oggi, 21 marzo, possiamo assistere ad una nuova e molto interessante puntata per quanto riguarda l’amato programma Love is in the air.

Come sappiamo nei giorni scorsi la bella Eda ha scoperto di essere in dolce attesa del secondo figlio di Serkan, ma volendo tenere nascosta ancora per un po’ la notizia sono successe mille incomprensioni.

Cerchiamo di capire che cosa avremmo modo di vedere oggi, e per quale motivo si arrabbierà Serkan.

Serkan diventa una furia

Iniziamo per dire che la coppia formata da Kemak e Aydan sta per sposarsi e l’arrivo di Yadigar, ovvero la mamma dello sposo sembra che stia complicando tutto.

La donna, infatti ha molto a cuore le sue tradizioni e vuole che il figlio Kemal le onori tutte, e per questo motivo deve chiedere la mano a Aydan.

Ovviamente la mamma di Serkan sarà assolutamente nervosa per tutti questi cambiamenti che non erano stati pianificati.

Per quanto riguarda invece Serkan, sta cercando di creare una nuova agenzia, dopo la fine della ArtLife, ma anche in questo caso non sembra affatto che tutto vado per come ci si aspettava.

Scopre, nel mentre, anche di chi è l’edificio che li ha ospitati fino ad oggi e vuole assolutamente trasferirsi.

Ma ovviamente, tutti i problemi economici che ha la società, è impossibilitata a fare ciò, ed anche per Kerem arriva la brutta notizia.

Ovvero la sua borsa di studio non copre tutte le spese per l’Università e per questo motivo deve abbandonare l’idea di iscriversi.

Melo, di recente ha detto a tutti di avere una relazione con Burak, ma sente dentro di lei che c’è qualcosa che non va.

Ayfer, quindi dà l’idea di fare una prova d’amore e vedere se effettivamente p tutto vero, e Burak accetta senza nessun problema la richiesta della sua amata.

Per vedere che cosa succederà in queste complicate ed intrecciate storie non ci resta che attendere i prossimi episodi in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.