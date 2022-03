Soleil Sorge: ecco la verità sul suo fidanzato

Soleil Sorge è davvero fidanzata? Solo ora è emersa tutta la verità sulla questione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi è il ragazzo misterioso.

Soleil Sorge è stata sicuramente la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, all’interno della casa si è contraddistinta per il suo carattere forte e viperino, molti fanno hanno imparato ad amarla proprio per questo motivo.

Nel reality si è spesso parlato della sua relazione al di fuori della casa, lo stesso Alfonso Signorini, durante la diretta ha confermato l’esistenza di questo ragazzo misterioso, ma sarà davvero così?

Ora iniziano ad emergere i primi dubbi, alcuni confermano che Soleil abbia mentito e che in realtà non esiterebbe nessun fidanzato. Pensate che alcuni l’hanno paragonata a Pamela Prati per via della finta relazione con il fantomatico Mark Caltagirone.

Ma andiamo a scoprire cosa sta accadendo all’ex gieffina.

Soleil Sorge ha mentito sull’esistenza del suo fidanzato? Ecco la verità

Durante il Gf Vip si è discusso a lungo sull’esistenza del fidanzato di Soleil Sorge, ma quando Signorini ha confermato la notizia, molti dubbi nel pubblico sono spariti.

Nelle ultime ore la showgirl è tornata al centro dei riflettori proprio per questo motivo, alcuni paparazzi hanno confessato di non aver mai visto questo ragazzo vicino a Soleil e nemmeno lei è mai stata immortalata vicino a lui.

Ma non solo, anche Raffaello Tonon ha confessato di conoscere bene la famiglia del presunto ragazzo, ma di non essere a conoscenza di nessun fidanzamento tra i due. Ora i fan iniziano ad avere i primi dubbi, infatti non sono più sicuri che Solei abbia detto la verità.

Il fidanzato misterioso di Soleil si chiama Carlo Domingo, ma stranamente, da quando lei è entrata nella casa del Gf Vip, è sparito dai social e non si è fatto più vedere in giro. Ora non ci resta che capire quale sia la verità, vedremo se nelle prossime ore la Sorge vorrà finalmente intervenire sull’argomento per dare la sua versione dei fatti.