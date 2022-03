Uomini e Donne, Andrea Nicole si sposa? Ecco le sue parole, l’ex-tronista potrebbe suggellare il suo amore con Ciprian.

Il percorso di Andrea Nicole come tronista a Uomini e Donne è stato piuttosto importante, nonostante le polemiche finali sulla scelta di Ciprian; i due, comunque, usciti dal programma hanno continuato felicemente la loro storia d’amore, tanto che potrebbero presto fare un grande passo.

Intervistata insieme al suo compagno al magazine ufficiale del programma, Andrea Nicole ha parlato della possibilità del matrimonio con Ciprian, rivelando ulteriori dettagli sulla loro relazione.

Uomini e Donne, Andrea Nicole si sposa? Ecco le sue parole

Parlando a Uomini e Donne Magazine, l’ex-tronista ha avuto modo di rivelare a tutti i fan cosa pensa di un possibile matrimonio con Ciprian, che sarebbe sicuramente davvero sorprendente.

“Dipende da lui. Io ho le dita ancora molto leggere quindi non saprei, spero sia a breve… no, a parte gli scherzi abbiamo ancora tempo per scoprirci” spiega la Conte, quasi scherzando; a prescindere dai fiori d’arancio comunque, la storia sembra davvero proseguire a gonfie vele.

La redazione del magazine indugia comunque sul grande evento, chiedendo all’ex-tronista se volesse una proposta in grande stile: “O in grande in stile o niente. Onestamente però non l’ho mai immaginato. So che ci sarà: ho pensato agli abiti, sia al mio che al suo. Ma non ho pensato ai dettagli” rivela Andrea Nicole, che pare dunque volersi far sorprendere in questo.

Insomma, sotto sotto l’ex-tronista ci spera; quanto al suo compagno, Ciprian, conferma come il ragazzo sia come era nel programma, con gli stessi comportamenti, permaloso e gentile e premuroso.

“Quando ha l’ansia non parla, quando si sente in soggezione si irrigidisce, a volte dice le cose in un modo suo che viene frainteso. Io stessa a volte lo fraintendo, perché ha un modo di esprimersi che si differenzia dal mio. Ma questo ci aiuta a capirci e conoscerci. Allo stesso tempo, è gentile, premuroso, socievole” rivela dolcemente l’ex-tronista sul suo compagno.

Di certo, qualora i due avessero l’intenzione di sposarsi, la De Filippi sarebbe sicuramente una delle prime a saperlo.