Uomini e Donne, la notizia che lascia senza parole: grande stupore al dating show di Maria De Filippi, davvero incredibile.

Il dating show di Maria De Filippi continua a stupire tutto il pubblico, non soltanto grazie alle frequentazioni che propone in studio; anche una volta usciti dal programma infatti, molti personaggi continuano a suscitare l’interesse del pubblico.

Le coppie che si sono formate a Uomini e Donne continuano molto spesso a far parlare di loro, continuando a sorprendere anche lontani dalle telecamere; l’ultima notizia arrivata è davvero incredibile.

Uomini e Donne, la notizia che lascia senza parole: riguarda loro due

Una delle dame che di recente si è messa in mostra al programma di Canale 5 è stata Isabella Ricci, che si è imposta con la sua personalità ed ha avuto spesso scontri sia con gli opinionisti che con altri dame, come Gemma Galgani.

Proprio quest’anno, la Ricci ha trovato l’amore con Fabio Mantovani, venuto per lei a corteggiarla; l’uomo, col tempo, è riuscita a farla innamorare e così i due sono usciti insieme dal programma.

La loro relazione prosegue veramente a gonfie vele fuori dal programma, tanto che la Ricci, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha dato la lieta notizia; lei e Fabio convoleranno presto a nozze.

“Succederà a breve ovvero tra due mesi. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di lui a Pescantina“ spiega la donna, sorprendendo tutti quanti; un’altra coppia nata da Maria è pronta a coronare col fatidico sì il loro sogno d’amore.

I due formeranno una famiglia, ma a quanto pare l’ex-dama non sente la mancanza di avere dei figli; “Se penso al fatto di non avere figli non mi viene da piangere” spiega la Ricci, mentre abbiamo visto come questo crei piuttosto sofferenza in Gemma, che qualche settimana fa ha espresso il suo dolore in studio.

Isabella è poi tornata a parlare anche di Gemma Galgani, dando nuovamente un’opinione sui comportamenti della donna al dating show. “Non è pienamente sincera con se stessa“ spiega Isabella, anche riferendosi al comportamento avuto dopo il rifiuto di Massimiliano.