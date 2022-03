Risparmio: ecco come puoi viaggiare risparmiando con un semplice trucco

Vuoi risparmiare benzina? In questo periodo di crisi è davvero difficile, ma se prendi il treno per lunghi tragitti puoi evitare costi elevati. Ecco quanto puoi risparmiare viaggiando in questo modo.

Nonostante il Governo Draghi stia cercando di tagliare le cifre del caro benzina, in queste ore il prezzo del carburante ha raggiunte delle cifre folli. Stando a quanto è emerso Diesel ha raggiunto il prezzo della benzina, che ormai ha superato i 2€ al litro.

Per gli italiani è un’altra situazione tragica che si aggiunge alle precedenti, in questi ultimi mesi stiamo affrontando un periodo di enorme crisi, molti imprenditori sono costretti a chiudere o a fermarsi temporaneamente.

Come se non bastasse la preoccupazione del caro prezzi sembra essere destinata a crescere e ovviamente chi è obbligato a spostassi in macchina per lavoro è costretto a fare per forza benzina.

Intanto si cerca di trovare soluzioni più economiche per non dover prendere l’auto, da quanto è emerso sembra che oprate per le lunghe percorrenze in treno sia molto conveniente.

Siete curiosi di scoprire quanto si può risparmiare? Vediamolo insieme.

Aumenti Benzina: scegli il treno, puoi risparmiare parecchio

Con l’aumento del carburante degli ultimi giorni, in molti si stanno adoperando per trovare una soluzione. Per la prima volta, sembrerebbe che il treno possa essere la soluzione migliore in termini di risparmio.

Sicuramente scegliere questo mezzo per viaggiare porta anche dei benefici a livello mentale, infatti sappiamo tutti che chi guida nel traffico per andare a lavoro è spesso stressato. Ecco perché scegliere un comodo treno può essere la soluzione sia più economica ma anche più salutare.

Un altro aspetto da non sottovalutare è anche che il treno favorisce più tempo per dedicarci alle nostre passioni, quando siamo in macchina dobbiamo essere costantemente attenti a ciò che succede, mentre quando prendiamo un treno possiamo rilassarci con un libro, scrivere lettere o disegnare.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, prendere il treno ci farebbe risparmiare sul costo sia dell’autostrada che del carburante. Infatti se volete acquistare un biglietto sono moltissime le offerte in questo momento. Molte compagnie propongono sconti e promuovono biglietti a prezzi straccianti.

Un esempio pratico può essere la tratta Milano a Firenze: se percorriamo la strada in macchina andremo a pagare 23 euro di pedaggio più 35 euro circa di carburante. Invece un biglietto base con il treno ad alta velocità per la stessa tratta viene a costare solo 52 euro.

Voi cosa ne pensate?