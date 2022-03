Barbara D’Urso: tutti hanno notato il dettaglio durante la pupa e il secchione

Barbara D’Urso, hai notato il dettaglio a La Pupa e il secchione? Eccolo, ha sorpreso veramente il pubblico che non ha potuto non vederlo.

Barbara D’Urso è tornata in grande stile su Canale 5, dopo aver dominato la scena negli anni successivi; la conduttrice è pronta a portare La Pupa e il Secchione al successo, come fatto in precedenza con tantissimi programmi.

La prima puntata è andato in onda ed a sorprendere tutti è stata l’entrata in scena di Soleil Sorge, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip si è subito rimessa in gioco sfoggiando un bellissimo abito griffato Versace. Anche l’outfit della D’Urso non è passato inosservato: ecco il dettaglio.

La conduttrice ha sfoggiato un outfit da urlo, mostrando un’ eleganza sorprendente; nel nuovo reality la D’Urso non ha deluso le aspettative, come si vede anche dai vari scatti social dal programma pubblicati sul suo profilo Instagram dalla stessa conduttrice.

Come si vede, Barbara ha optato per un look molto elegante; come rivela lei stessa, si è ispirata ad un’icona della moda come Coco Chanel, con Carmelita che l’ha omaggiata avvalendosi dell’aiuto di Nick Ceroni, stilista amatissimo dai Vip.

Durante la prima serata Carmelita ha indossato un meraviglioso tailleur bianco e nero, che si ispira proprio al classico modello di Chanel con gonna midi, giacca corta e bottoni dorati.

La conduttrice ha completato l’outfit con dei tacchi a spillo, con tanto di cappello in testa e vari accessori in oro, tra cui una spilla floreale e delle catene con perle. Totalmente un nuovo look della D’Urso rispetto al passato, come a sottolineare l’inizio di un nuovo percorso, affrontato sicuramente in grande stile.

Il nuovo programma promette scintille e affiancata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e appunto Soleil Sorge, la D’Urso è prontissima a realizzare un nuovo successo per Mediaset; quali saranno i prossimi outfit della conduttrice? I fan attendono le nuove puntate anche per scoprirlo.