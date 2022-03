Cantante Mascherato: la notizia che tutti si aspettavano

Vediamo meglio insieme che cosa ci si aspettava per quanto riguarda l’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci.

Come sappiamo il Cantante Mascherato piace a moltissime persone che lo seguono sempre con tanto affetto.

Ma ci stiamo avviando verso la fine del programma, perchè molte maschere sono state svelate.

In tanti si sono chiesti però quando effettivamente terminava questa edizione del programma condotto d Milly.

Il cantante mascherato: ecco l’attesa notizia

E a rispondere alla domanda ci ha pensato il ben informato Budino Blog, ed ha cambiato le carte rispetto a quello che noi pensavamo!

Noi sapevamo infatti che il programma doveva finire la prossima settimana, ovvero con la puntata del 25 marzo, ma non sembra che sia più così.

In Rai i piani sono cambiati, e dato i grandissimi ascolti che raccoglie sembra che si allungherà un po’.

Si vocifera, infatti che l’ultima puntata andrà in onda il 1 aprile con una doppia semifinale prima.

La prima è stata fatta ieri sera tra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio sul caso SoleLuna, dove si è aggiunto anche Max Giusti.

Ovviamente avremmo ancora modo di vedere i duetti che tanto piacciono al pubblico a casa perchè davvero bellissimi.

Anche ieri sera abbiamo avuto modo di avere la Maschera D’Oro assegnata a Francesco Facchinetti, mentre in precedenza era di Caterina Balivo.

Come sappiamo, se viene indovinato il personaggio si deve smascherare senza passare per lo spareggio.

Ci sono poi ancora svariate maschere che devono essere svelate, ma una era stata indovinata con molto anticipo, ovvero che sotto Medusa si nascondeva la bellissima e bravissima Bianca Guaccero.

Per il momento il caso più difficile resta quello di SoleLuna dove in tantissimi indicano che sotto si nasconde il mitico Cristiano Malgioglio, ma ovviamente non si hanno conferme ma solamente indizi, e voi siete d’accordo oppure credete che ci sia qualcun altro.

E voi cosa ne pensate di questa interessante decisione che sembra abbiamo preso dai vertici Rai ovvero di allungare il programma?

Si vocifera già che ci sarà una nuova edizione il prossimo anno, perchè il programma è veramente super seguito da casa e gli ascolti sono incredibili.