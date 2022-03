Al Bano, arriva la bellissima notizia che stupisce tutti: il cantante pugliese finisce di nuovo sotto i riflettori, gesto splendido.

Sia in coppia con Romina sia da solo, Al Bano è riuscito a conquistare l’amore non soltanto del pubblico italiano, ma anche di quello estero; i suoi brani sono conosciutissimi in tantissimi altri paesi, per un successo universale.

Proprio per questo, il cantante si sente in un certo qual modo cittadino del mondo, e pare non riuscire a rimanere indifferente ai problemi che affliggono il mondo; il suo è davvero un gesto splendido, ecco cosa ha fatto.

Al Bano, arriva la bellissima notizia che stupisce tutti: il gesto del cantante

Il cantante di Cellino San Marco è arrivato a cantare anche in Russia, un paese attualmente impegnato nel conflitto contro l’Ucraina; rimasto sconvolto, come moltissimi altri, dall’improvvisa guerra, Albano ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare i profughi, anche ospitandoli nella sua tenuta.

“Li ho appena conosciuti. Sono arrivati a Cellino San Marco, sono una cinquantina distribuiti in tutta la provincia di Brindisi” spiega Al Bano, intervista da Leggo, sottolineando come al momento da lui stiano tre persone (una madre, la figlia e un altro ragazzo).

Il cantante (che ha specificato come non sia un amico di Putin e che per lui ha solo cantato) è assolutamente contrario alla guerra, tanto che si chiede cosa possa scattare nella testa di certi uomini in determinati momenti.

Lui, dal canto suo, cerca di fare il possibile per aiutare la popolazione ucraina: “Li ho potuti abbracciare solo a tarda sera per via dei controlli numerosi, le pratiche e i tamponi. Li ospiterò a casa mia” ha sottolineato nell’intervista parlando dei suoi nuovi ospiti, rivelando anche come non voglia farsi pubblicità.

Il messaggio che lancia il cantante è chiarissimo: “Come si fa a girarsi dall’altra parte quando l’umanità ti chiama? Sono sempre stato chiamato a cantare, adesso sono chiamato a fare queste opere di umanità, niente di straordinario. Del resto Libertà è una delle mie canzoni più belle” la toccante riflessione di Al Bano.