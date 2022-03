La Pupa ed il Secchione: problemi con il Covid, ecco chi viene sostituito

La Pupa e il Secchione: problemi per una delle opinioniste, che è stata colpita dal Covid. Con chi verrà sostituita?

Stasera in prima serata su Italia 1 partirà il reality show, La Pupa e Il Secchione, condotto da Barbara D’Urso. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto.

Il Covid ha colpito una delle opinioniste del programma, che purtroppo non potrà prendere parte allo show fino a che non si negativizza. Stiamo parlando di Antonella Elia, opinionista dello scorso anno del Grande Fratello Vip.

Lo ha fatto sapere lei stessa: attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha fatto un video in cui si trovava all’interno di un’ambulanza che si trovava negli studi di Mediaset con l’esito del tampone effettuato. La Elia è risultata positiva al Covid-19.

E lo racconta con la sua solita ironia “Sono in una situazione un poco bizzarra, sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo”.

La Pupa e Il Secchione: problemi con un’opinionista colpita dal Covid, chi la sostituirà?

Purtroppo, La Pupa e Il Secchione non avrà con sé una delle opinioniste. Ma chi potrebbe mai sostituire l’ex partecipante de “Temptation Island”?

Oltre alla Elia, al fianco di Barbara D’Urso ci sarà Federico Fashion Style. Ma non dovrebbe essere l’unico ad aiutare la presentatrice: un’altra opinionista potrebbe essere colei che ha fatto tanto discutere in questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge.

Ma quindi, chi potrebbe prendere il posto, seppur momentaneo, che Antonella Elia ha lasciato vuoto? Molti puntano gli occhi sulla modella Dayane Mello, che è già dietro alle quinte del programma. Infatti, la modella, insieme Andrea Dainetti, sarà al timone di Pupa Party. E poi, nello studio di Mediaset, potrebbe ritrovare la sua amica Solei Sorge.

Ma questo della Elia non è stato l’unico imprevisto del programma: ci sono problemi anche per Paola Caruso. Infatti, quest’ultima è stata portata in ospedale mentre si trovava in un hotel a Roma in isolamento, prima di iniziare il programma. Il motivo è legato alla sua allergia agli acari. Ancora non si sa se potrà partecipare o meno al programma.

Per sapere quindi chi prenderà il posto di Antonella Elia e per sapere se Paola Caruso potrà essere presente in studio, vi consigliamo di seguire il programma La Pupa e Il Secchione stasera in prima serata su Italia 1.