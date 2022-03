Orchidee: il trucco per farle fiorire velocemente

Vuoi far fiorire le tue orchidee? Ecco il trucco facile e veloce per farle cresce più velocemente. Vediamo nel dettaglio come fare e cosa serve, fare giardinaggio non sarà mai più un problema.

Fare giardinaggio è sicuramente un’attività molto rilassante ma anche molto faticosa, sopratutto se non si conoscono i trucchi giusti. Ecco perché oggi vi sveleremo un metodo facile e veloce per far crescere più velocemente le orchidee.

Questi fiori oltre ad essere molto belli, esprimono anche tanti significati infatti possono simboleggiare eleganza, amore e anche passione. Questo ovviamente va in base al loro colore e alla loro forma, per questo quanto volete regalarla dovete sempre conoscere il reale significato.

Ad esempio l’orchidea bianca trasmette purezza, invece quella rosa rappresenta la femminilità ed infine quella viola esprime ammirazione. Ovviamente ne esistono di diversi colori e tipi, ma i più comuni in commercio sono sicuramente queste.

Quella più diffusa in Italia è la Phalaenopsis, ovvero l’orchidea a farfalla e la sua fioritura va da dicembre ad aprile. Spesso nelle case è possibile trovarne appoggiate alla credenza o sul tavolo, ma se volessimo farle fiorire più velocemente cosa dobbiamo fare?

Oggi vi sveleremo come stimolare e accelerare la fioritura delle orchidee, andiamo a scoprire di cosa si tratta e come funziona questo preocesso.

Ecco come stimolare la fioritura delle orchidee

Alcuni esperti suggeriscono che per allungare la vita delle orchidee è necessario seguire alcuni accorgimenti. Per capire se il nostro fiore è sano dobbiamo tenere sotto controllo alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio:

Se le foglie sono ingiallite , vuol dire che abbiamo messo troppa acqua

, vuol dire che abbiamo messo troppa acqua Se invece le foglie raggrinzite , vuol dire che c’è una carenza di acqua

, vuol dire che c’è una carenza di acqua Se i fiori e foglie si afflosciano , probabilmente si tratta di colpo di freddo

, probabilmente si tratta di colpo di freddo Se i boccioli cadono senza schiudersi, vuol dire che c’è poca luce o poca umidità

Dopo aver analizzato lo stato di salute generale della pianta, possiamo dedicarci alla sua fioritura.

Il primo aspetto da valutare per fare in modo che la nostra orchidea cresca più velocemente è sicuramente il concime. Questo è ottimo per accelerare la crescita del fiore, anche se la scelta non è sempre facile. Gli esperti consigliano di acquistare solo quello con questa sigla: N-P-K.

Ma non solo per stimolare la crescita le orchidee avranno bisogno di percentuali piuttosto alte di fosforo.

Ora non vi resta che mettere in pratica questi semplici trucchi, sicuramente le vostre orchidee sbocceranno più in fretta e saranno bellissime.