Una vita anticipazioni: Genoveva non vuole che si sappia

Arrivano le nuove anticipazioni di Una Vita. Genoveva non vuole che si sappia dei suoi affari con Aurelio. Ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, arrivano le nuove anticipazioni del prossimo episodio di Una Vita, in onda lunedì 21 marzo 2021. Le trame che giungono dalla Spagna parlano di una puntata entusiasmante, in cui alcuni personaggi dovranno fare di tutto per non mostrare le loro carte sul tavolo.

Genoveva, infatti, non vuole che si sappia dei suoi affari con Aurelio, ma diventa sempre più difficile per lei tenere nascoste le sue malefatte. Ecco, quindi, cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita e quale sarà la reazione della dark lady.

Una Vita, Genoveva non vuole che si sappia dei suoi affari con Aurelio

Secondo quelle che sono le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda lunedì 21 marzo su Canale 5. Nel prossimo episodio dell’amatissima soap opera spagnola, al centro della scena ci sarà ancora una volta la dark lady, la quale sarà coinvolta in loschi affari.

Genoveva, infatti, non vuole che si sappia dei suoi affari con Aurelio e Marcos. La Salmeron, tuttavia, è molto scaltra e ha deciso di agire alle spalle del Quesada, d’accordo con il suo rivale di sempre: il Bacigalupe Marcos.

Dopo aver rifiutato di entrare in affari con Aurelio, infatti, Genoveva ha proposto di lavorare con Marcos in maniera velata, senza quindi dire nulla al Quesada. Nonostante la sorpresa del Bacigalupe, i due sono diventati soci in affari dopo un’attenta riflessione dell’uomo, che però sa quanto potrebbe guadagnarci da questo promettente affare.

Marcos, infatti, è assolutamente convinto che Genoveva sia molto ostile ad Aurelio e vuole approfittare di questa situazione. L’intenzione del Bacigalupe, dunque, è quella di sfruttare l’odio della dark lady per liberarsi una volta per tutte dalle tenaglie di Aurelio e, finalmente, avere la sua vendetta. Tuttavia, Genoveva è un’abile doppiogiochista, è ha già deciso di truffarlo.

Dunque, sono proprio Aurelio e Genoveva a tramare alle spalle di Marcos. La dark lady, infatti, ha finto di collaborare con il Bacigalupe, ma in realtà i veri affari li farà con Aurelio. Quindi Genoveva non vuole che si sappia dei suoi affari con Aurelio e cerca in tutti i modi di restare nell’ombra.