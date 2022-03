Verissimo, ospiti bomba da Silvia Toffanin: ancora una volta un appuntamento veramente imperdibile con il programma di Canale 5.

Il doppio appuntamento con Verissimo ha riscosso un grandissimo successo in quest’anno, tanto che Mediaset ha chiesto a Silvia Toffanin di prolungarlo; gli spettatori sono rimasti entusiasti dal fatto che la conduttrice abbia accettato di continuare a condurre il programma per il week end.

Anche per questa domenica 20 marzo, la Toffanin avrà in studio dei nomi davvero incredibili, pronti ad aprirsi davanti alla conduttrice per farsi meglio conoscere dal pubblico; ecco chi sono.

Verissimo, ospiti bomba da Silvia Toffanin: i nomi per domenica 20 marzo

Nel pomeriggio di sabato la conduttrice ha avuto modo di ospitare tantissimi volti noti della recente sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra cui anche la coppia Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

I due si sono innamorati all’interno della casa di Cinecittà ed ora hanno tantissimi progetti insieme; tra gli altri protagonisti del reality anche Giucas Casella e Gherardo ‘Barù’ Gaetani, che tanto sono stati apprezzati da loro.

In studio anche Anna Tatangelo, di nuovo nelle vesti di conduttrice con Scene da un Matrimonio, e i violinisti Mirko e Valerio; infine poi, insieme a loro, anche due volti di Amici come Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, una coppia unita nel lavoro come nella vita privata.

I grandi nomi del week end di Verissimo non finiscono però qui, perché la domenica vedrà protagonisti altri volti del GF Vip 6, come la vincitrice Jessica Selassiè (in studio insieme alle due sorelle Lulù e Clarissa) e Davide Silvestri, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Delia Duran.

Davide è riuscito a conquistare l’amore del pubblico ed è arrivato ad un passo dalla vittoria, mentre Sophie ed Alessandro hanno trovato l’amore e, come Manuel e Lulù, progettano di vivere insieme; Delia ritornerà in studio invece da sola, dopo la presenza mesi fa con Belli.

Infine, grande spazio a Ilary Blasi, pronta a tornare su Canale 5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi; la conduttrice romana pronta rimettersi in gioco e raccogliere la staffetta in prima serata da Alfonso Signorini.