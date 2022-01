Silvia Toffanin shock: costo del vestito e marca

Silvia Toffanin shock, il costo del vestito e la marca: l’outfit della conduttrice di Verissimo veramente di lusso, eccolo.

Dopo essersi messa in mostra con Miss Italia e aver fatto parte di uno storico gruppo di “letterine” di Passaparola (tra le quali c’era anche Ilary Blasi) Silvia Toffanin ha legato praticamente tutta la sua carriera a Verissimo, un programma che lei stessa ha portato al successo.

Una vita legata a Mediaset, potremmo dire, anche visto il matrimonio con Piersilvio Berlusconi; la conduttrice quest’anno col suo programma ha avuto ancora più spazio e, a quanto pare, gli ascolti danno ragione alla scelta fatta.

In una recente puntata di Verissimo, la Toffanin si è mostrata bellissima con un outfit elegantissimo veramente di lusso; ecco costo e marca del vestito, da non credere.

Silvia Toffanin, il costo e la marca del vestito mostrato a Verissimo: veramente da non credere

Per l’appuntamento di sabato 22 gennaio, la conduttrice ha deciso di sfoggiare un’eleganza sorprendente indossando per la puntata un vestito in raso di seta diamantato color vinaccia, che le calzava un incanto.

L’abito lungo, con una fascia morbida a cingere il ventre, ha fatto colpo sul pubblico che ha elogiato l’outfit sorprendente della conduttrice di Canale 5; anche a livello di stile, la Toffanin sembra essere una delle migliori.

Leggi anche –> Gigi D’Alessio ed il messaggio dalla sua compagna in dolce attesa

Ma di chi è il vestito sfoggiato? Per questa puntata, la conduttrice si è affidata a Forte Forte, un brand molto noto nell’ambito della moda; quanto al prezzo, ovviamente non si tratta di un abito dei più economici, considerando come da prezzo di listino sia disponibile al costo di 695 euro, anche se lo si può acquistare online sul sito dell’atelier al prezzo scontato di 486,50 euro.

Leggi anche –> Benedetta Parodi confessa il segreto della sua linea, da non credere!

Non è la prima volta che la Toffanin sorprende coi suoi outfit eleganti e belli quanto costosi; qualche puntata fa, nella prima del 2022, ha indossato un completo Armani dal valore complessivo, considerando giacca e pantaloni, di più di 1600 euro.