Ezio Greggio: condanna ogni violenza e con il suo gesto commuove i fan

Ezio Greggio, il suo gesto è incredibile: ecco cosa ha fatto l’attore e conduttore, veramente da non credere la sua commovente azione.

Ezio Greggio è conosciuto ormai da tantissimi anni come un campione della risata e dell’intrattenimento, ma a quanto pare pare proprio essere anche un campione di umanità nella vita di tutti i giorni.

Lo storico conduttore di Striscia la Notizia, di recente, ha fatto davvero un gesto incredibile che lascia tutti quanti senza parole; l’azione fatta da Greggio è davvero nobile, eccola.

Ezio Greggio, il suo gesto è incredibile: ecco cosa ha fatto

Sono tantissimi i fan che amano Ezio Greggio per quanto visto di lui in tv, ma chi lo conosce anche nel privato lo ha sempre descritto come una persona davvero buona e generosa.

Il suo ultimo gesto lo conferma: Greggio infatti, vista la drammatica situazione nell’Est-Europa, ha deciso di aiutare in prima linea i profughi ucraini sensibilizzando anche altri a fare lo stesso.

Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha spiegato come si stia muovendo con la sua associazione per far sì che i profughi dall’Ucraina possano lasciare il paese in sicurezza e ritrovare una tranquillità perduta per la guerra.

“Ho un’Associazione con sede a Monaco e per prima cosa mi sono mosso per organizzare un bus, già partito dall’Italia, e arrivato nella notte tra giovedì e venerdì in Polonia nel grande campo profughi. Stanno caricando le famiglie che hanno parenti e amici che li possono ospitare nel nostro Paese” spiega Greggio.

Per chi invece non avesse dove stare, lo stesso conduttore sta collaborando con la comunità di Sant’Egidio per organizzare degli alloggi. “Sto organizzando con amici, piccoli van e auto per portare i profughi da Milano nelle varie parti d’Italia. Prepareremo buste per il viaggio con alimentari e beni di prima necessità“ spiega ancora.

Il conduttore non soltanto contribuisce quindi con fondi, ma è anche in prima linea nel supporto fisico a profughi che, purtroppo, hanno dovuto lasciare le loro case e il loro paese. Il messaggio che Greggio vuole mandare è chiaro: aiutare chi ne ha bisogno e condannare ogni forma di violenza, e non può che essere condiviso da tutti.